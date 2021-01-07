【英超】阿迪達堅持不讓奧斯爾歸隊　望德國中場一月離阿仙奴

阿仙奴中場奧斯爾（Mesut Ozil）自去年3月後，至今未有再為「兵工廠」落場，今季更被剔除英超大軍名單之外。阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）周四（7日）明言，這名32歲德國前國腳於1月轉會窗離開，對他本人及球會而言均是最好的選擇。

奧斯爾自去年3月7日助阿仙奴以1球險勝韋斯爾後，就未有再為這支倫敦球隊披甲上陣，先是歐霸未獲註冊入大軍名單，其後亦沒有得到球會註冊為英超球員，使得這名德國中場於社交網站訴苦，引起了討論。

阿迪達其後再三澄清自己下決定，並非會方高層逼迫，又指自己已給了奧斯爾機會證明自己。

奧斯爾自3月後未有再為阿仙奴上陣。（Getty Images）

【阿仙奴陣中高薪球員】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

32歲的奧斯爾現時與阿仙奴仍有半年合約，周薪高達35萬英鎊，「兵工廠」希望與他解約，騰出薪酬空間為受疫情拖累的財政減壓，但奧斯爾堅持完成合約。

不過，最近傳出奧斯爾有機會於一月離隊，除了土耳其的費倫巴治外，有指美職的華盛頓聯亦對這名2014年世界盃冠軍成員亦有興趣，更以讓奧斯爾名下的39 Steps Coffee品牌在球隊主場Audi Field stadium開業作利誘條件，希望可得到奧斯爾。

奧斯爾一月有機會離隊。（Getty Images）

奧斯爾不在阿仙奴歐霸及英超大軍名單之中，仍可於周六（９日）的足總盃對紐卡素一仗上陣。惟阿迪達周四見記者時再次重申不會讓奧斯爾歸隊，堅持自己的決定是為球隊着想，「深知會有什麼後果」，並透露奧斯爾有機會於一月離隊，這段時間「將會要再作一個決定」。

阿迪達重申不會讓奧斯爾歸隊。（Getty Images）

奧斯爾經理人蘇吉（Dr. Erkut Sogut）日前亦透露未來7至10日，或會知道奧斯爾去向。阿迪達亦說：「我們將會研究他短期最好的選擇，當然會跟奧斯爾及其經理8人了，我們會一起尋找對各方而言最好的解決方法。」

「如果今個月可以解決事情的話，對他及球會而言都是件好事。若果成事，大家都可以邁步向前，若非如此，他就會留下來。」阿迪達說。

【奧斯爾「嘆世界」式後備席】

【重溫：奧斯爾大婚圖輯】（按圖進入）