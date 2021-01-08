足球轉會｜科特迪瓦神童投曼聯　蘇斯克查：有潛力成為未來主力

英超冬季轉會窗早前展開，經過近一周時間交投淡靜，曼聯與阿仙奴先有動作，紅魔鬼正式簽入年僅18歲的阿特蘭大「神童」迪亞路查奧爾，而兵工廠則從德甲哈化柏林羅致年青中堅雷基克。

冬季轉會窗一向較少重磅交易，加上遇上疫情關係影響各大球會的財政，暫時各支英超球隊未有太多動作。曼聯率先出手，官方宣布簽入科特迪瓦「神童」迪亞路查奧爾（Amad Diallo），這宗交易早在去年夏季轉會窗煞科日已公布，如今正式成為紅魔鬼一員，當批出工作證後便會前往曼徹斯特，亦是英國脫歐後首名加盟英超的球員。

曼聯公布迪亞路正式加盟，並簽約4年半。（曼聯Instagram截圖）

年僅18歲的迪亞路查奧爾，與曼聯簽下一紙4年半的合約，盛傳身價高達3700萬英鎊。早前效力阿特蘭大的查奧爾，至今僅曾在意甲上陣4場，在2019年10月首度亮相意甲賽場，後備入替即有進賬，成為意甲史上首名入球的2002年出生球員。

迪亞路為阿特蘭大一隊上陣機會不多，曼聯便果斷地簽入該名科特迪瓦新星，此子必然有過人之處，司職翼鋒的查奧爾左右腳同樣純熟，加上有速度，在邊路具有侵略性。

迪亞路代表阿特蘭大一隊上陣的機會不多，當中包括今季歐聯分組賽對米迪蘭特後備入替。（資料圖片／Getty Images）

迪亞路查奧爾正式「入魔」，他直言夢想成真，希望從一眾師兄身上學法，提升實力，盡早取得上陣機會。曼聯主帥蘇斯克查同樣對迪亞路寄予厚望，冀望這名「神童」他日成為球隊主力之一，「球會留意了迪亞路好一段時間，他是個令人期待的新星，我深信球隊有能力協助他成長，發揮他所有潛能。迪亞路如今已兼備速度﹑視野及出色的腳下功夫，他具備成為曼聯主力的要素。」

除了迪亞路外，曼聯在夏季轉會窗壓哨簽入另一名「烏拉圭神童」柏利斯迪（Facundo Pellistri），至今一直為預備組上陣，依然等待首場一隊披甲的機會。

柏利斯迪加盟曼聯至今，只代表球隊的預備組上陣。（資料圖片／Getty Images）

曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）：

另外，阿仙奴在冬窗亦有動作，從德甲的哈化柏林簽入年青中堅雷基克（Omar Rekik），盛傳轉會費僅54萬英鎊。該名19歲的突尼斯守衛加盟兵工廠後，先跟隨U23大軍訓練，而阿仙奴主帥阿迪達稱雷基克在球隊的前途一切光明。

阿仙奴從柏化柏林簽入小將雷基克。（阿仙奴官方圖片）

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