【MotoGP】鈴木冠軍領隊功成身退離隊　料轉戰F1接受新挑戰

6屆MotoGP世界冠軍馬昆斯因傷缺席2020年賽季，造就美亞首奪世界冠軍，而鈴木車隊自2015年回歸，僅花6季再度登頂，稱霸車隊總冠軍。 鈴木車隊的成功，車隊領隊貝里維奧居功至偉，該名56歲的車隊話事人，在MotoGP戰績彪炳，當年曾經領另一支日本車隊山葉打破本田的壟斷。 該名MotoGP猛人宣布功成身退，與鈴木車隊「和平分手」，盛傳貝里維奧將轉戰F1，成為Alpine車隊的新任話事人。

新冠疫情下的MotoGP賽季，去年縮短至14個分站，缺少了一枝獨秀的馬昆斯，2020年賽季變成「大亂鬥」，效力鈴木車隊（Suzuki Ecstar）的西班牙車手美亞（Joan Mir），即使全季僅贏得1個分站並3度退賽，他憑較穩定的表現，最終首奪MotoGP頂級別的世界冠軍，而美亞與隊友連斯（Alex Rins）合力為車隊登頂，同時成為車隊的總冠軍。

鈴木車隊在2012年因財困退出MotoGP，事隔3年再度回歸賽場，僅花6個賽季贏走世界冠軍，冒起之快並不簡單。鈴木的話事人貝里維奧（Davide Brivio）是重中之重，可惜貝里維奧在任務完成後，宣布離開鈴木車隊。

貝里維奧自2014年加盟鈴木，帶領車隊在回歸後的戰績有目共睹，當他的離隊消息傳出後，MotoGP圈內對此甚為驚訝。鈴木車隊及後確認這消息，貝里維奧在經歷車隊的6個年頭，與一眾手足為車隊打拼，如今突然離隊必然不捨，「我在計劃（回歸MotoGP）開始時加入車隊，我們在近年共同創造了強大的車隊，離開是一個相當困難的決定，與一眾好同事告別是同樣困難的一件事。」

貝里維奧帶領鈴木車隊，回歸MotoGP僅6季便贏得世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

貝里維奧在聲明中提及有「新挑戰」，使他決定毅然離開鈴木，「我突然收到一個新挑戰的到來，思考良久後決定接受挑戰，開展一段全新的旅程，我對此感到十分興奮。」

貝里維奧在MotoGP打滾多年，他的「CV」十分亮眼，貝里維奧在2001年接管山葉（Yamaha）的MotoGP部門，他在任內的最重大決定，莫過於從宿敵本田撬角，成功游說「醫生」羅斯來投，羅斯加盟後立竿見影，2004年立即奪得車手世界冠軍，亦打破長達12年的錦標荒，羅斯隨後在山葉創上高峰，3度登頂，堪稱近年最成功的車隊話事人。

貝里維奧當年游說羅斯加盟山葉，助車隊打破多年的錦標荒。（資料圖片／Getty Images）

究竟是什麼挑戰吸引猛人離隊呢？正是由「兩個轆」轉戰「四個轆」，盛傳今年易名為Alpine車隊的雷諾將會是貝里維奧的下一站，並接過車隊的行政總裁一職，勢登陸F1車壇。

貝里維奧在MotoGP生涯中，展示在短時間「化腐朽為神奇」的能力，重新上路的雷諾車隊，希望在2022年大改例後成為重返前列的機會，雷諾正是看中他這個能力。

貝里維奧執掌鈴木期間，在有限的資源下，他主張聰明地使用資源，並在車隊中成功融合兩種不同文化，曾與他共事的羅斯同樣讚不絕口，亦是Alpine車隊正面對的問題，改例前還有一年時間讓貝里維奧「車隊大改造」。

盛傳貝里維奧即將掌易名為Alpine車隊的雷諾。（資料圖片／Getty Images）

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+ 4 + 4 + 4

Alpine今季以老帶新，由艾朗素夥拍奧干出戰，在貝里維奧敢於起用新人，就像鈴木時發掘了域奴利斯﹑連斯及美亞，往績而言眼光甚準，一旦他找到如陸克萊或韋斯達賓級數的新人，對車隊長遠發展相當重要，亦是締造成功的重要基石。

貝里維奧領軍鈴木多年，發掘不少有潛力的年青車手。（資料圖片／Getty Images）

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