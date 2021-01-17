【日落行山路線】元朗極速登蠔殼山　皎皎月色映照雞公嶺

朋友主動相約周日行山，條件是下午3點後出發兼6點前落山，實在考驗搞手。思前想後，元朗149米高的蠔殼山是理想的答案，周圍沒有高樓大廈、視野廣闊難度又不高，有齊頭燈、行山鞋、保護衣物就享受到完美燒天日落。

蠔殼山沒有補給，帶齊水、頭燈、保護衣物、穿長褲，有需要在商場去廁所後出發。於元朗形點I（YOHO MALL I）沿青山公路元朗段往博愛醫院方向行。

蠔殼山行山路線資訊：

全程：約5公里 需時：1.5小時（包括休息及拍照時間，不包括等日落時間） 體力需求：1.5星（以5星為最高） 技術需求：2星（部份落山位置跣，梯級大而且路旁有坑，入黑後特別小心；以5星為最高）

經過東華三院馬振玉紀念中學附近時，行人路收窄加上不時有人騎單車，小心留意路面情況。經過東成里巴士站後，留意右面有一個混凝土物體，旁邊為登山入口。少人行的季節，或要花更多時間尋找。

▼按圖看清蠔殼山路線及沿途景物▼

雖說蠔殼山只有149米高，上升坡度不低，有心人砌好的樓梯級很新淨，然而部份略為大級，少行山的最好慢慢走，累就停下來小休一會。

大約十分鐘經過鐵絲網到達開揚位置，左面山勢明顯的雞公嶺，旁邊有南生圍，遠一點大刀屻，右手面一片平原，遠方是公庵山。上山途中有數個安全的打卡位，亦有幾個坑洞需要提神。

由路口上登慢行廿多分鐘可到蠔殼山頂，上面設三角測量站，旁邊有人設小廟一間。山頂可見數個月前被火燒過的痕跡，在此呼籲多次拜山時不要留火種。蠔殼山視野開揚，不少人會沿路繼續前行往掌牛山及井坑山，筆者就要與時間緊湊的朋友拍照，因此留在蠔殼山上欣賞元朗的平原。從另一個角度看雞公嶺又是另一番感覺，當天還見到飛機升空。

▼按圖看清蠔殼山路線及沿途景物▼

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1.5小時內可完成行程，蠔殼山是短線之選。（周立賢攝）

蠔殼山頂非常大風，穿外套保暖後欣賞太陽慢慢下山，已屬美事。等多一陣有機會見到Magic hour燒天，接連元朗市中心亮起萬家燈火，付出的汗水沒有白費。準備好頭燈小心落山，有不少位置感到跣腳，比上山更困難，有需要帶行山杖輔助。

▼按圖看清蠔殼山路線及沿途景物▼

【蠔殼山日落燒天縮時影片】

約廿分鐘慢慢落山，再行回元朗市中心，不計在山頂等日落時間，來回最多行1.5小時便完結行程。登/落山路段不算輕鬆，幸好距離極短，最重要是穿有咬地力的行山鞋及帶有電的頭燈。

viewranger被干擾不準確，附上蠔殼山的Google地圖路線。（周立賢提供）

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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