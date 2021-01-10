【德甲】夏蘭特4人包圍下個人表演造入球　挪威神鋒談射手的秘訣

德甲第15輪，早前陷低潮的多蒙特在查頓辛祖（Jadon Sancho）回勇、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）復出後重拾佳態下，以3：1輕取爭標對手RB萊比錫。

多蒙特去年底在德甲一度4戰不勝，終怒炒前主帥法夫利，由助教泰錫暫代；排次席的RB萊比錫僅落後榜首的拜仁慕尼黑兩分，本來今周把握拜仁敗予慕遜加柏，若擊敗多蒙特，即可升上第一位。

作客的多蒙特近5次與萊比錫交手都不敗、更有4次獲勝，今仗早段雖一直遭對手壓制，卻在正選中場韋素於30分鐘傷出、調入安利簡恩後，局勢出現變化。

+ 3 + 3 + 3

多蒙特經調動後漸漸佔優，首個入球在換邊後出現，55分鐘，夏蘭特在右路接球後施展高速、步大力雄地推進殺入禁區，再交予禁區頂的馬高列奧斯，列奧斯後腳交到遠邊的辛祖眼前，這名英格蘭國腳踏步抽入近柱，打開紀錄。

第二個入球同樣由夏蘭特展開攻勢，他在多名對手包夾下仍展現優秀的身位、速度、突破能力，最終更自行以入球終結整個攻勢，教球迷拍爛手掌（按圖觀賞）：

+ 7 + 7 + 7

84分鐘，馬高列奧斯一記直線傳送劏穿對手防線，夏蘭特高速起動跑入禁區接應、擺過門將後再射入空門。即使萊比錫在90分鐘由阿歷山大索洛夫破蛋，多蒙特仍以3：1全取3分，拉近與榜首的距離、亦令萊比錫未能升上榜首。

多蒙特兩大金童 齊造德甲紀錄

辛祖今季季初狀態雖不及以往，直至上仗德甲對禾夫斯堡才取得今季首個聯賽入球，這入球似為他帶來莫大信心，他今場表現活躍，交出1個入球及1次助攻。德甲官網賽後指，20歲的辛祖在職業生涯中已射入32個德甲入球，令他成為德甲史上最年輕達到此里程碑的球員。

夏蘭特早前養傷近1個月，在復出的第二戰梅開二度，更同樣造出德甲紀錄——他自去年半季加盟多蒙特以來，25次在德甲上陣，已轟入25個入球，成為聯賽紀錄。

查頓辛祖（左）及艾寧夏蘭特（右）的表現，是多蒙特能否爭取佳績的關鍵。（美聯社）

夏蘭特不為射手重任感壓力

夏蘭特的射術及門前殺手觸覺一直令人稱羡，他賽前接受多蒙特名宿奧禾莫耶拉訪問時，就談到自己的入球「秘訣」：「我總會嘗試自由發揮，準備比賽時也不會想太多。」

他雖是隊內主力射手，卻似乎不會因而受壓：「我知道自己作為前鋒，必需取得入球，但這並非我的主要目標，我在比賽中的目標，往往是與全隊好好配合、再交出好表現。只要全體有好表現，我與隊友們就有機會入球，若我們取得入球，就意味我們做對了。」