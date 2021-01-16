八仙嶺行山路線｜大美督起步不經黃嶺　「避開」天梯落山往新娘潭

著名的八仙嶺山頂無樹蔭，最少八上八落令不少人望而生畏。然而經樹蔭處處的大美督登頂，再「避開」最難行往鶴藪的崎嶇天梯，卻是不錯的選擇。

乘車到大美督巴士站，沿汀角路往東，行約十分鐘見到船灣郊野公園遊客中心路牌，轉入八仙嶺自然教育徑。由此上山直到登山口的2公里都是樹蔭，體力付出較新娘潭或九龍坑山及鶴藪出發少。

八仙嶺行山路線資訊：

起步交通︰大埔墟站乘20C小巴/75K九巴 終點交通︰乘20C小巴或75K九巴回大埔 全程：約14.5公里 需時：5-7小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：4星（以5星為最高） 技術需求：2.5星（以5星為最高）

經過紀念八仙嶺山火的兩位老師的春風亭後，沿路不太斜，邊走邊傾約一小時到達路口，有明顯路牌指示往八仙嶺。第一個山峰是511米的仙姑峰，樓梯級鋪得極佳又仍有樹蔭，不太吃力約廿分鐘就到。

▼按圖看清八仙嶺路線及沿途景物▼

+ 3 + 3 + 3

八個山峰距離不大，較值得注意的是往湘子峰與采和峰的梯級較高而且崎嶇。很快就經過曹舅峰、拐李峰、果老峰，船灣淡水湖一帶、馬鞍山、西貢北部等都盡在眼前。幾次登上八仙嶺都被蜜蜂追趕，不要拍打慢慢行就可以「人蜂和平共處」。

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鍾離峰的路牌不在高位，每次經過都有人討論，事實上標示牌不在山頂（而山頂沒有什麼景觀可言），才有此奇景。590米的純陽峰為八仙最高的峰，明顯梯級長得多，但也是可以應付，未算得上天梯的距離。純陽峰可以遠望黃嶺一帶，是不錯的大休位置。

純陽峰下坡有芒草盛放，像是為行山人士打氣。大路往左行2分鐘可到犁壁山頂，是拍照的理想位置。原路落山後留意標距柱，見到「W121」後分叉路右轉，不登黃嶺、屏風山。由屏風山落鶴藪水塘前要狂落300米，梯級又高又爛，極之花費體能及腳骨力，需要約1.5小時才到達鶴藪小巴站，筆者行的路線是專「避開」這條碎石天梯。

▼按圖看清八仙嶺路線及沿途景物▼

+ 6 + 6 + 6

「W121」右轉後有少量上坡，之後落山碎石路約4至5公里，大部份都舒服，既可以看到八仙嶺另一面，也看到東北面的吊燈籠、鹽田，北面亦有梧桐山發射站等。只有約5分鐘路風化嚴重，需要手腳並用。

接回橫七古道，有3個方向，3個選擇不太難行，視乎大家喜好︰

1) 經橫七古道往南涌或鹿頸，路況平坦，終點有士多補給，乘小巴回粉嶺

2) 往新娘潭行約1小時，時間有限的可在新娘潭沿路截的士回大埔市中心（有的士的話較1及3快回到市區），假日的話會有巴士275R路經，否則就要多行1小時行人路往大美督。新娘潭有汽水機及廁所，大美督有士多及廁所

3) 接回八仙嶺自然教育徑回大美督，樹蔭最多，部份路段水土流失嚴重

▼按圖看清落山路線及沿途景物▼

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筆者選擇2往新娘潭，再行到大美督，沿路有多個涼亭可供小休。總結由大美督逆走部份衛奕信徑第9段，登八仙嶺經犁壁山，略過黃嶺。路線長曝曬位置多，需要一定的體能要求，宜在秋天出行，避開炎夏及寒冬。

這條八仙嶺行山路線的路線圖。（作者提供）

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