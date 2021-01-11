【足球轉會】迪亞高哥斯達傳免費加盟英超球隊　一個條件或成障礙

西班牙前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa）上月底與馬德里體育會提早解約，回復自由身。英格蘭傳媒指有英超球隊對曾效力車路士的他有興趣，但哥斯達開出的條件或會成為一大障礙。

迪亞高哥斯達上個月表明自己無意與馬體會續約，又指自己因個人原因而離開球隊，獲准缺席操練，最終馬體會於12月29日宣布跟哥斯達達成解約協議。

哥斯達早前跟馬體會解約，回復自由身。（Getty Images）

離開「床單軍團」後，英格蘭傳媒就傳出狼隊對哥斯達有興趣。狼隊射手魯爾占美尼斯去年11月底作客阿仙奴時，跟對手中堅大衛雷斯「頭撼頭」至頭顱骨折及腦震盪，仍未有復出時間表，球隊於轉會市場尋找替補的同時，亦召回外借費倫天拿的柏德列古度尼以防萬一。

哥斯達有可能重返英超，但薪酬要求太高或成障礙。（Getty Images）

英媒指狼隊對自由身的哥斯達有興趣，惟哥斯達的要求或成一大障礙。《鏡報》指哥斯達要求薪酬與效力馬體會時相若，這名西班牙射手2018年重返馬體會，周薪高達27萬英鎊。除狼隊外，英媒指阿仙奴亦有意簽入哥斯達，但得知待遇要求後亦打退堂鼓。

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哥斯達2018年重返馬體會後明顯走下坡。（Getty Images）

今年32歲的哥斯達曾效力車路士，2014至17年間為「藍戰士」於各項比賽事上陣120場攻入59球，助球隊奪得兩季英超冠軍。不過，重返馬體會後，哥斯達表現明顯走下坡，解約為止為馬體會上陣81場僅入19球。

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