【羽毛球．泰國賽】球手為膳食崩潰　安賽龍表不滿竟遭賽會刪文

世界羽聯（BWF）巡迴賽休戰多時，明天（12日）終以泰國公開賽重新展開賽季。 由於新冠肺炎疫情肆虐，參賽球員需進入「隔離泡泡」，由抵埗到比賽結束期間只能吃酒店準備的食物，令選手們叫苦連天，丹麥「一哥」安賽龍（Viktor Axelsen）、女單世界排名第一的戴資穎以及前「球后」馬蓮等球手也在社交網絡諷刺和批評一番。

羽壇今年首項賽事泰國賽明天終於展開，要接待多達824位外國職球員及比賽裁判，大會防疫不敢馬虎，兩站泰國賽前後共3周期間內，每人都需要接受多達8次病毒測試，而球員也只能在房間用餐，飲食也統一由大會安排。不過，泰國食材多酸多辣，加上三餐主食經常都是非常健康的烚雞胸，引來選手抱怨「日日都係雞」。

丹麥名將安賽龍對大會提供的主食均以烚雞胸肉為主感不滿。（GettyImages）

安賽龍不滿防疫欠統一

前世界冠軍、丹麥名將安賽龍對於隔離及餐餐都是雞的膳食安排感不滿，曾在BWF社交網絡的貼文下批評，結果不久後被BWF刪除留言。安賽龍在留言表示尊重大會為泰國站所付出的努力，但仍有不理想的地方，「但球員不准外出，不能在戴口罩並保持社交距離下，到酒店外15分鐘曬曬太陽，甚至大家不能自己控制吃飯時間，且95%都是吃雞胸肉，我認為長遠而言，這並不理想。」

安賽龍在IG指出被BWF刪除留言，不過後者隨後已回覆他會跟進不足之處。（截圖）

這名男單世界排名第4的球手，更稱曼谷市民可以在街上吸煙，球員卻要困在室內隔離，防疫措施欠統一。結果他的留言被BWF刪除，其後，他在個人Instagram的即時動態強調自己只是提出作為運動員的憂慮，他後來亦收到BWF回應，稱會改善不足。

選手開雞胸肉玩笑 前球后指餐單不適合運動員

世界「一姐」戴資穎也不時在Instagram開玩笑說「我們不曉得幫泰國吃了多少雞胸肉」，每到用餐時間更上載烚雞胸肉照片，台灣雙打好手王齊麟也忍不住搞笑抱怨「泰國的雞會不會都被我們吃光了」，大馬老將陳炳順則是「哀求」：「給我一個腿，可以不可以。」

戴資穎的幽默烚雞胸肉紀錄：

西班牙前「球后」馬蓮也在Twitter發文，批評大會提供的膳食並不適合球員，「我們需要好的飲食來備戰，如今的情況對所有人來說都是艱難的，很感激賽事能夠順利開打，但我們必須照顧好自己的身體。對我來說，因為希望保持健康，所以我需要特別的餐單，這樣的食物並不適合球員。」

馬蓮直斥隔離餐餐單是不適合運動員。（截圖）

港將張雁宜明打頭陣

明日展開的首天32強賽事，港隊3名代表先打頭陣，由女單世界排名30的張雁宜硬撼世界排名第10的加拿大好手李文珊；而混雙組合張德正／吳詠瑢則與新西蘭拍檔Oliver Leydon-Davis／Anona Pak爭奪晉級。此外，女單頭號種子的戴資穎將迎戰東道主、前世青銅牌Benyapa Aimsaard。

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：