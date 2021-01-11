【NFL季後賽】希朗教頭確診無礙爆冷　鋼人遊魂13分鐘恨錯難返

NFL（美式足球大聯盟）今季已進行到季後賽，美聯外卡戰周一（11日）意外爆冷，美聯6號種子克利夫蘭布朗（Cleveland Browns），多得對手第一節「遊魂」，雖下半場被對手逼近，作客仍以48：37擊敗了3號種子匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers），一報2002年外卡戰輸波之仇。

今年季後賽由12隊增至14隊，故賽制亦作出調整，外卡戰由一場增至3場，除了兩聯第一名球隊之外，其餘球隊都要參加外卡戰。除了兩聯5號種子均挫4號種子晉級外，其餘賽果都由較高排名球隊勝出。

布朗自2002年後再次打入季後賽，對手整是19年前外卡戰以36：33踢他們出局的鋼人，不過今次卻有意外不到的結果。

鋼人開波失誤，布朗先拔頭籌。（Getty Images）

鋼人今季例行賽首11戰全勝，被視為冠軍大熱之一，但今戰開波第一檔進攻就出事，在自己陣地20碼發球失誤過高，6呎5吋高的四分衛羅夫利斯貝加（Ben Roethlisberger）亦只是僅僅托高橄欖球，而這一托亦令到皮球彈回達陣區，一眾布朗防守球員蜂擁而上，混戰之下在達陣區搶到橄欖球先開紀錄，這時開賽僅14秒。

主隊4分鐘後得到進攻機會，羅夫利斯貝加因對方守將逼出了Pocket，欲輕輕笠傳給跑衛史尼爾（Benny Snell），笠死自己隊友讓布朗角衛MJ史超活（M. J. Stewart）截住傳送。

客隊轉守為攻，四分衛梅菲特（Baker Mayfield）於第3檔進攻傳給外接員查維士蘭特利（Jarvis Landry），後者避過對手攔截後輕鬆達陣。

鋼人首節游魂，布朗連番得利。（Getty Images）

梅菲特今戰表現穩健，交出3次達陣成為贏波功臣之一。（Getty Images）

鋼人開賽僅過5分鐘已落後14分，反擊未有任何效果，防守亦守不住布朗跑衛卡林亨特（Kareem Hunt），亨特於首節剩4分40秒時突破防線殺入達陣區。落後到21分的鋼人於第一節剩約3分半鐘時，再有羅夫利斯貝加傳球失準被對手截到。

布朗推進到鋼人8碼點時，亨特再度突破防線達陣，客隊僅用了13分鐘04秒就取得了28分的巨大領先優勢。如果只計他們3次進攻時間的話，時間更縮短到5分20秒。

鋼人此時才如夢初醒，但大幅度落後，就算是羅夫利斯貝加這樣見慣風浪的四分衛亦難以作出回應。這名兩屆超級碗冠軍到第3節才交出今場第一次達陣傳送，雖然之後還交出3次達陣傳，仍難阻布朗贏波。

鋼人下半場一度追回不少失地，但最終仍未能扭轉劣勢。（Getty Images）

布朗今場在4名球員及4名教練（其中一人為教頭史堤芬斯基（Kevin Stefanski））確診新冠肺炎下爆冷贏波，除了要多得對手首節連環送禮，亦確實交出了極佳表現。

梅菲特今戰傳送達263碼，並有3次達陣，數字上不如有501碼傳球碼數及4次達陣的羅夫利斯貝加，但這名2018年選秀狀元今戰34次傳球沒有一次被對手截到，表現平穩反勝有4次被抄截的羅夫利斯貝加。

布朗爆冷力克鋼人後，美聯分區賽將要面對美聯一哥堪薩斯城酋長，能否再次創造奇蹟，香港時間18日（周一）自有分曉。

羅夫利斯貝加來年還會出現於匹茲堡的軒茲球場仍是未知之數。（Getty Images）

鋼人季後水深火熱

鋼人今戰輸得「肉酸」，季後亦問題多多。這支美聯北區勁旅現時只得34名球員有合約在身，但薪酬空間已超支2000萬美元，來季組軍極有難度。羅夫利斯貝加與球隊仍有一年合約在身，會方需決定與他完成最後一年合約，還是要求他減薪續約騰出薪酬空間，或是提早解約或交易這名38歲球星。

不過，就算解決羅夫利斯貝加的問題也好，陣中多名主力似乎都會變成自由身轉投其他球隊，與陣中老將解約雖是解決辨法，但到時一定會變成「宮鬥劇」一般的鬧劇。季後的鋼人才是處於真正的水深火熱之中。

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