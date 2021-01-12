體壇熱話︱菲比斯隊友驚傳有份入侵國會大樓　一項特徵輕易被篤灰

特朗普支持者暴力入侵美國國會事件之中，再有前運動員被發現曾參與。多達12名證人分別「篤灰」，指證其中一個入侵者為美國著名泳手基拿（Klete Keller）。 繼曾效力多支NBA球隊的退役籃球員活特（David Wood）後，今次輪到基拿被捲入風眼。跟活特不同的是，他不是自己報料，而是因為一項身體特徵被眾人頂證出來的。

上周三（6日）的美國國會暴力衝突導致5死多傷，暴徒入侵國會大樓的片後事後在網上流傳，新聞網站Townhall.com記者Julio Rosas上載到Twitter的其中一段55秒短片當中，有一個熟悉的高大身影。

從畫面中可見入侵者在國會大樓內與防暴警察互相推撞，到第11秒時鏡頭左方有一個男子鶴立雞群加上沒有戴上口罩，令他特別搶鏡。高大男子先是背向鏡頭，似乎負責頂住背後的防暴警察。之後在眾人擠來擠去之下，他轉個身來，被人看清楚面容。由於警民雙方絕大多數人均已戴上面罩或口罩，什麼也沒有載上的他更顯突出。

多達12個證人指證，高大男子正是曾兩奪奧運金牌的美國前泳手基拿。

美國前奧運金牌游手基拿被指為圖中左方有份入侵美國國會大樓的高大男子。（Twitter）

【奧運金牌游手有份入侵國會大樓？】（按圖放大）

6呎6吋的身高，加上身上的美國奧運代表隊外套，令基拿輕易被認出。從片後中所見，基拿全程均相當冷靜，沒有主動推撞、襲擊和破壞。

事件至今近100人被捕，名單上暫時未見有基拿的名字。現年38歲的基拿，退役後轉任地產經紀，曾多次表態支持特朗普。基拿的社交媒體帳戶目前已取消或停用。他來自拉斯維加斯，曾四度代表美國出戰世界游泳錦標賽，這位前世界冠軍最為人熟悉的還是2004年雅典奧運的英雄事跡。

【基拿曾是菲比斯的「神隊友」】（按圖放大）

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曾跟菲比斯兩度奧運合力奪金

基拿曾先後在2000年悉尼奧運、2004年雅典奧運和2008北京奧運合共奪得5面游泳獎牌。他本身為自由泳中距離泳手，代表作是2004雅典奧運4x200米接力決賽，他與隊友菲比斯（Michael Phelps）、洛捷迪（Ryan Lochte）、雲達基（Peter Vanderkaay）出戰，他負責最後一棒。

當時澳洲隊陣中擁有三大名將科比（Ian Thorpe）、赫基特（Grant Hackett ）和克廉（Michael Klim）在陣，經已連續7年在這項目未嘗敗績。決賽中美國隊前三棒均較澳洲隊稍勝，不過基拿要跟澳洲隊王牌科比硬撼。結果澳洲魚雷果然游出全場最快的1分44.18秒，但基拿也造出全隊最快成績率先過終點，以0.13秒差距贏得金牌。四年後的北京奧運四人再次奪金，惟基拿這次只在初賽上陣。

前NBA球員一度直播遊行

除基拿疑似闖入美國國會大樓外，NBA前球員活特（David Wood）亦有參與支持特朗普的遊行。

他一度在社交媒體直播抗議情況和照片，然而數小時後他將所有相關帖文刪除，並表示最初遊行秩序良好，「可是後來我看到10個人憤怒大叫……我不支持憤怒的力量，我不認識那晚在國會山莊內的任何一個人。我不是來抗議，只為聆聽和觀察。」他之後為參與事件道歉，惟堅持今次美國總統大選中有舞弊情況。

【特朗普支持者衝擊美國國會山莊】（按圖放大）