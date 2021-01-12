【F1】疫情影響巴林上演揭幕戰　越南站因前市長貪污案上演無期

新冠肺炎肆虐全球已經一年，但疫情未有改善，近期確診數字於世界各地更是再次飆升。F1再度受到影響，周二（12日）宣布延後舉行澳洲站，由巴林取代成為揭幕戰。

F1近日重新檢討今年賽程，雖未有減少本已決定好的23站賽事，但就將本為揭幕戰的澳洲站改到11月21日舉行，揭幕戰將於3月28日在巴林上演。不過，F1官網表示澳洲站改到11月上演，仍要等國際汽車聯會（FIA）的世界賽車理事會批准才可確實舉行。

巴林站將成為今年揭幕戰。（Getty Images）

於上海舉行的中國站去年因疫情爆發蔓延全國而取消，今年亦因現時出入境限制，而未獲安排於賽程內。F1表示現時正與當地舉辦單位及上海市政府溝通，希望可以於今年較後時間補辦。不過，F1去年亦是同樣的口吻，故不能抱有太大希望。

取代中國站檔期的為去年重返F1的伊莫娜站，暫定於4月18日上演，5月2日檔期留空，未知會於何地舉行比賽，但以F1物流的種種問題，大有機會是歐洲賽事。

上海賽車場今年能否見到F1賽車於場上飛馳仍是個極大的問號。（Getty Images）

紅牛2019年曾到河內造勢，但如今越南站已是上演無期。（Getty Images）

河內站搞唔成 越南政府收緊F1報道

除了中國站外，越南站亦是不見蹤影。越南河內市本應去年首次舉辦F1分站賽事，但因為疫情影響而未能上演。推動河內舉辦F1賽事的前市長阮德忠（Nguyễn Đức Chung），去年8月因貪污被捕，12月被判入獄5年，越南政府現時煞停了他任內簽下的合作計劃，當中正正包括F1河內站的舉辦權。

據了解，越南政府指示該國傳媒，撤下F1相關的欄目，並收緊了報道，希望越南人民盡快忘記舉行F1盛事。不過，維修站大樓及主看台已經建成，成為了河內市中的「大白象」。

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