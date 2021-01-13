【羽毛球．泰國賽】3新冠陽性球手獲准參賽　賽會解釋不構成危險

新冠肺炎病毒測試呈陽性，球手都可以繼續比賽？ 有多名香港球手參加的羽毛球泰國賽，公布有4名分別來自印度、德國及埃及的球手對新冠肺炎病毒測試呈陽性。不過，賽會昨日稍後再公布，在4名測試呈陽性的球手中，印度的妮禾爾、柏萊及德國的鍾斯贊臣獲准繼續參賽，因為3人在抗體測試中呈陽性，代表3人只是以前曾經染疫。

【4名新冠病毒測試陽性球手，有3人獲准繼續參賽】

賽會昨日公布，印度女單球手妮禾爾（Saina Nehwal）、印度男單球手柏萊（H.S. Prannoy）、德國的男雙及混雙球手鍾斯贊臣（Jones Ralfy Jansen）及埃及的混雙球手艾基姆（Adham Hatem Elgamal）4名球手對新冠肺炎病毒測試呈陽性。妮禾爾及柏萊入院，鍾斯贊臣及艾基姆就留在酒店房隔離。

賽會昨日稍後再更新情況，指柏萊、鍾斯贊臣及艾基姆的覆檢結果呈陰性，而妮禾爾就繼續呈陽性。他們4人接受病毒抗體測試。昨日傍晚，賽會將測試結果呈報泰國衛生健康部的診斷及調查委員會，這個委員會由6名醫生組成。

徵詢過委員會的意見後，賽會認為印度的妮禾爾、柏萊及德國的鍾斯贊臣可以繼續參賽。雖然3人的病毒測試結果呈陽性，但他們對病毒抗體的測試同樣是陽性，代表他們曾經染疫，不代表他們正在染疫。委員會認為3人不會對賽事構成危險。

不過，埃及的艾基姆的病毒檢測呈陽性，但對病毒抗體的測試呈陰性，代表體內沒有病毒抗體，他以前沒有染過疫，所以委員會建議他退賽。賽會指埃及隊被視為高危，其他埃及球手的比賽都要延期，直至其他埃及球手的病毒檢測有結果。

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