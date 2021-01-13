【F1】哥桑雙手「回復自由」　左手傷勢仍嚴重　傷口殷紅如見鮮肉

法國車手哥桑（Romain Grosjean）去年於F1巴林站遇上恐怖意外，最終大難不死於意外中全身而退，雙手被燒傷，經過近一個月休養後，34歲的哥桑雙手已完全「回復自由」。

哥桑去年因巴林站意外，兩手燒傷未能參加最後兩場賽事，12月15日曾接受姆指韌帶復原手術，經一個月休息後，傷勢較輕的右手上月底已拆線，左手亦於日前亦「回復自由」，不用再包紮。

哥桑宣布雙手「回復自由」，不需再包紮。（網上圖片）

哥桑左手仍未完全復原。（網上圖片）

不過，從哥桑上載的圖片可見，左手食指及中指指關節仍未復原，手背大部分地方仍是生肉般的紫紅色。

這名34歲車手又表示感覺良好，相片亦可見到他抱着家貓Petrus時十分高興。離完全康復仍有一段距離，但哥桑開心地表示：「雙手終於回來了，不過Petrus就不太開心了！」

醫療車的司機及醫生隨即救出哥桑。（路透社）

哥桑今年後離開哈斯車隊，暫時未知去向如何，他曾於訪問中透露未有考慮退休：「我認為Romain Grosjean會繼續賽車，我認為Romain Grosjean是為賽車而生的。」曾效力蓮花車隊的他又表示自己會等雙手完全復原後，才考慮前程。

哥桑在大火之中逃出。（F1官網）

去年巴林站開賽不久，當時效力哈斯的哥桑在後排搶位Cut線時，艾法托利的基亞特（Daniil Kvyat）閃避不及撞到尾轆，法國車手的哈斯賽車失控撞上賽道旁的鐵製防撞欄，斷成兩截更即時爆炸。

賽車前半段撞到金屬防撞欄。（路透社）

幸好哥桑在28秒左右成功脫離賽車，醫療車的羅拔斯醫生（Dr. Ian Roberts）及醫療車車手雲達梅爾（Alex van der Merwe）事故發生極速到場，奮不顧身衝前救人，並拿起滅火器撲火，才可將哥桑救出火海。

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