足球｜錫周三小將奮鬥圓夢　父拭淚見證　5歲曾患怪病不能走路

錫周三18歲小將迪格蘭湯臣（Delcan Thompson）與不少兒童一樣，都夢想成為足球員。不過，這名新晉後衛的足球路差點於5歲就完結，憑着堅持與努力，13年後終於在日前足總盃首度以職業球員身分披甲，完成了兒時夢想。

湯臣曾經因病使得行動不便，足球夢想差點就於小時候終結。不過，他堅持不放棄，日前於足總盃第3圈對埃克塞特一戰末段以後備上陣。因為疫情關係，湯臣父親只能於電視前見證這一刻，仍是激動不已地流下男兒淚。

今年18歲的湯臣5歲時患上Legg–Calvé–Perthes這種疾病，能否再步行一度成疑。Perthes這種病令兒童盤骨骨頭突發性骨骼壞死，多於4至8歲兒童身上出現，男孩患病率為女童4倍。由於骨骼壞死，令到盤骨結構不再完整，或會引發盤骨變形或關節炎。

迪格蘭湯臣首次為錫周三出場。（網上圖片）

患病後一年半時間，湯臣接受數次手術，期間一直需以輪椅出入，醫生更曾跟其父母表示莫說踢足球，湯臣餘生有機會不能再走路。

不過，就算是手執拐杖也好，熱愛足球的湯臣仍會跟其他小朋友踢波。2002年出生的湯臣說：「我未曾放棄過夢想，小時候踢足球一直都很快樂。這過程一直都是困難重重，經歷無數次受傷及被拒於門外卻使我成為了更堅強的人。」

湯臣小時間因為罕見疾病一度行動不便。（網上圖片）

湯臣11歲時終於可以出院，亦可以在不用輪椅、拐杖幫助下參加日常運動。他2014年加入錫周三青訓，兩年後因為青春期使他盤骨再出現問題，身體協調性下降，最終被球會放走，加盟父親李爾湯臣（Lee Thompson）任副領隊的Stocksbridge Park Steels。

不過，因為只得14歲，湯臣要多等兩年才能註冊出場，2018年3月，16歲生日後19日得到首次出場機會，對Kidsgrove Athletic一戰以後備身分出場。

現為慈善機構Steps大使的湯臣一直都不願放棄職業球員夢，2018年重返錫周三，兩年學徒合約結束後，終於在去年夏天簽下人生首份職業球員合約。

湯臣因病需要長期卧床，出入需要坐輪椅。（網上圖片）

「其他人一直都向童年的我Say no，我想跟因病行動不便的小孩說，凡事皆有可能，」湯臣說：「你不能因為別人跟你說不就放棄。」

回想第一次被錫周三放走，需要再次住院的經歷，湯臣說：「我記得他們從我身上抽走鋼針時的痛楚，那是我人生中最痛的一次，幸好坐輪椅時朋友仍很支持我，會一直推我四處走直到累為止。」

湯臣希望能成為錫周三迷間家傳戶曉的球員。（網上圖片）

首份職業合約、首次正式出場，What's next？湯臣今年夏天約滿，當然想得到新合約，目前首要目標是在錫周三找到一席位：「我希望可以繼續踢足球，希望可以留在錫周三，我想繼續效力這球隊，成為每個錫周三球迷家庭都認識的名字。」

周二晚3場英超賽果（按圖放大）：

【回顧2007年打比郡勝紐卡素1：0】

+ 2 + 2 + 2

英超第18輪餘下賽程（按圖放大）