羽毛球．泰國賽｜鄧俊文謝影雪絕境下連救局分　挫印度夫婦入16強

世界羽毛球聯會（BWF）在泰國曼谷舉行一連三站賽事，首站的YONEX泰國公開賽，昨日（12日）先有香港混雙組合張德正／吳詠瑢晉級16強，今日（13日）另一混雙組合鄧俊文／謝影雪亦在32強勝出。 謝影雪賽後談及10個月來再戰國際賽的心情，及比賽中的發揮。

「鄧謝配」今日在32強的對手是印度「夫妻檔」Sumeeth Reddy及Sikki Reddy，Reddy夫婦之前分別與另一球手合作出戰男雙及混雙，今次是兩人首度以混雙組合參賽。Sikki Reddy去年8月曾在新冠肺炎檢測中呈陽性反應，但兩日後再檢測則為陰性。

Sumeeth Reddy及Sikki Reddy夫婦首次以混雙拍檔身份參賽。（instagram）

首局絕境下連救局分

32強首局，久未參賽的鄧俊文和謝影雪與對手打得相當緊湊，曾3度遭對手以兩分之差領先，但對手亦多犯錯，無法拉開比分，直至後段，Reddy組合一度連取3分領先至19：16，不過「鄧謝配」在危急下打出水準，落後至17：20時一口氣連搶4分，3次救回局分再奠定22：20勝局，相當精彩。

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第二局，已入局的鄧俊文和謝影雪打得較輕鬆，早段一度領先至5：1，雖然Reddy夫婦一度追近至11：12，但「鄧謝」仍控制大局，開拉比分後以21：17再取一局，以2：0晉級16強，將在明日與世界排名17的德國組合Mark Lamfuss／Isabel Herttrich爭奪8強席位。

謝影雪（左）和鄧俊文（右）久未出賽，首仗即上演連救局分再奠勝的好戲。（資料圖片）

關鍵分激發感覺 未為成績設目標

謝影雪賽後受訪時道，由於久未作賽，甫開局時在場上的感覺有點陌生：「但去到關鍵分的時候，反而激發出以前比賽的感覺，令之後的發揮較好，因為我們本來也有為比賽的困境作準備，今仗也接受自己既表現，但希望下一場的發揮會更好一點。」

阿雪又道，賽前知道有球員確診，而且今仗對手也曾測出陽性，心情頗為複雜，也因久未參加國際賽，難免緊張又期待：「在香港多數與隊友對練，很熟悉大家的球路，但出外比賽能與不同的球員交手，能較清楚自己的狀態、也了解自己的不足，回港後就可以針對性訓練。」談到今次泰國公開賽的目標，她則說對於成績沒想太多，「只想集中去重拾比賽的感覺」。

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