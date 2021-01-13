F1拆局｜Alpine為重返爭標組大刀闊斧改革　一人上任或可加快進度

雷諾新一年賽事改名Alpine，近日CEO兼車隊領隊的艾比迪保（Cyril Abiteboul）離開雷諾，人事上有多番變動。 今次改革能否重返爭標組仍是未知之數，但有一人上任，或許可以加快進度。

艾比迪保2001年成為雷諾一員，2014年由Caterham車隊重返雷諾，搶任車隊領隊等要職。效力雷諾兩奪世界冠軍的艾朗素（Fernando Alonso），決定重返F1，這名43歲領隊擔任重要角色。

艾比迪保離去的時間點有奇怪，但並非不能理解。（Getty Images）

新一季改名Alpine，打響頭炮絕不能交出但求及格的成績，車隊同時亦要專注2022年大改例，艾比迪保在關鍵時刻離開頗為奇怪。

不過，當雷諾2016年決定重返F1時，曾表達2018年前上到頒獎台，2020年再次成為爭標組一分子。艾比迪保領導的雷諾，過去3年表現與期望相差頗遠，再次登上頒獎台要等到2020年。重返爭標組亦是遙遙無期，2018年雖然曾於車隊榜排第4，但過去兩年都僅得第5，分別輸給顧客車隊麥拿侖及Racing Point。

雷諾過去兩年表現不壞，但跟期望相差頗遠。（Getty Images）

艾朗素新一季第3度效力雷諾。（Getty Images）

作為廠隊，雷諾只能於中遊掙扎，明顯需要作出改變。雷諾賽車部主席施圖爾（Jerome Stoll）去年底辭職，艾比迪保的離去，都證明車廠高層認為過去數年的策略已經不行，決定改名之際作出人事變動，Alpine因而可以作為「新車隊」出發。

貝里維奧盛傳會轉戰F1加盟Alpine。（資料圖片／Getty Images）

取代艾比迪保擔任CEO的為Laurent Rossi，一直於商界發展的他應該會主力車隊商業事務，執行總監畢迪高斯基（Marcin Budkowski），盛傳取代艾比迪保兼任車隊領隊。

畢迪高斯基曾為F1的技術總監，在人事管理上聲譽甚高，但筆者認為他未必會成為車隊領隊，繼續為車隊發展「Big picture」出力。

貝里維奧於Yamaha年代，曾打破本田壟斷。（資料圖片／Getty Images）

深知「勝利方程式」的猛人

車隊管理的「前線」工作或會落在貝里維奧（Davide Brivio）身上。貝里維奧去年帶領鈴木制霸MotoGP，亦曾領Yamaha奪得冠軍打破本田壟斷。

雖然並非工程師出身，但貝里維奧知道「勝利的方程式」，知道要有什麼「材料」方可走上車壇的頂點。

贏得MotoGP車隊總冠軍後突然離開鈴木，外國傳媒一直盛傳貝里維奧會加入Alpine，如果這名格電猛人轉戰F1，或可使Alpine更快實現重返爭標組的希望。

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