【法超盃】伊卡迪成英雄助PSG奪標　普捷天奴苦等12年首奪冠

追追趕趕，高高低低，普捷天奴在「熱刺摩天輪」蕩來蕩去5年半，曾經帶領球隊熱血殺入歐聯決賽，最終依然與錦標無緣，屈居亞軍，及後球隊戰績意外脫軌，未能在熱刺幸福地作結，黯然離隊。 踏入新一年，普捷天奴接過班霸巴黎聖日耳門的教鞭，上任僅11日，在法國超級盃以2：1擊敗馬賽，執教生涯首嘗奪冠滋味，難道「捧盃其實真係唔難」？

普捷天奴帶領熱刺5年半，盡顯其領軍能力，尤其領熱刺殺入歐聯決賽，縱然最終功虧一簣，「肥普」的領軍能力無庸置疑，多次傳出執教歐洲勁旅，算是另一種肯定，可惜唯獨欠一個真正的獎盃證明自己。

普捷天奴領熱刺5年半，惜未能為球隊帶來錦標。（資料圖片／Getty Images）

盛傳與普帥巴黎重逢的舊部：

失業逾一年後，普捷天奴重回球員時代曾效力的巴黎聖日耳門，取代杜慈帶領尼馬及麥巴比等球星。「肥普」督師首仗出師不利，聯賽與聖伊天打和1：1，未能以勝仗展開PSG的生涯。

巴黎聖日耳門在周三（13日）深夜鬥馬賽，上演法國超級盃，與錦標僅一步之遙，普捷天奴當然派出強陣應戰，正選名單卻未見主力尼馬，前線以麥巴比配合伊卡迪及迪馬利亞攻堅。出任正選的伊卡迪以入球回報普捷天奴信任，接應迪馬利亞傳中頭槌攻門，被撲出不遠再上前補中，39分鐘打破僵局，PSG領先一球返回更衣室。

伊卡迪今仗相當活躍，交出一個入球並博得12碼。（美聯社）

大巴黎換邊後遲遲未能擴大紀錄，「肥普」即「撳掣」換入尼馬增強攻力，誓要穩住勝局。

戰至末段，同樣是伊卡迪，一次反擊以速度壓過對方守衛，單刀面對馬賽門將文丹達，試圖推過對方時被撲跌，文丹達犯下天條被罰12碼，由後備入替的尼馬操刀，輕鬆一射中鵠，85分鐘射成2：0。

尼馬今仗先列後備，下半場中段換入，上場前專心聆聽普捷天奴的指示。（路透社）

即使馬賽隨後由皮耶近門撞射得手，追成1：2，可惜為時已晚，巴黎最終保住勝局，連續8年捧走法國超級盃錦標。

普捷天奴久等12年，終於取得領隊生涯首隻錦標，縱然是一場過決賽，對「肥普」而言同樣別具意義。普捷天奴僅上任11日，領軍3場，便捧走首座冠軍，難道在法國捧盃特別容易？