澳網︱醫生曾勸退　英國八指球手不認命闖正賽　「希望啟發別人」

20歲英國女子球手范翠絲卡鍾絲在澳洲網球公開賽外圍賽以6：0及6：1直落兩盤擊敗中國球手逯佳境，首度取得澳網正賽圈入場券。 鍾絲出生時患有罕有疾病，引致她僅得8隻手指，醫生曾經勸她放棄網球，鍾絲沒有聽從醫生勸告，如今更首度在大滿貫登場。她的勵志故事再次證明「有志者事竟成」，即使身有缺陷仍可追逐網球夢。

受新冠肺炎疫情影響，今年澳洲網球公開賽外圍賽移師阿聯酋杜拜舉行，英國女子球手范翠絲卡鍾絲（Francesca Jones）是參賽者之一。

該名20歲英國小將先後淘汰羅馬尼亞及克羅地亞球手，殺入外圍賽第三圈，只要擊敗中國球手逯佳境，便可首度取得澳網入場券。鍾絲今仗未遇太大壓力，僅花61分鐘便直落兩盤橫掃對手，穩奪澳網女單正賽圈一席位。

20歲的鍾絲首度打入澳網正賽圈。（資料圖片／Getty Images）

8隻手指7隻腳趾無阻網球夢

這張大滿貫入場券，肯定鍾絲的實力外，同樣證明她當時的「不認命」是正確的。

鍾絲出生時患有罕有病EEC（Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia Syndrome），這個病的病人手指及腳趾皆有影響，可能缺少部分手指或腳趾，而鍾絲左右手分別只得4隻手指，而腳趾則只得7隻。

鍾絲經常出入醫院，她的主診醫生曾經勸籲，指她不能在更高水平賽事中角逐，這張澳網入場券正是反擊當時醫生說法的最佳實證。鍾絲只得8隻手指，所以她使用超輕量及手柄較小的球拍，步法上亦因缺少部分腳趾與常人不同。即使面對困難重重，鍾絲沒有認命，亦沒有怨天尤人，全靠後天努力彌補缺陷。

鍾絲因為罕有病，所以她只得8隻手指。（資料圖片／Getty Images）

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「希望別人從我的故事看見希望」

鍾絲道：「我花了相當多時間增強自己的力量，以肌肉彌補我的不足之處。每個人也有弱點，我只是努力嘗試將自己的缺點改善。」

世界好像沒有最壞，只有更壞，鍾絲的故事就像一道清泉，叫世人知道原來努力不懈也有收穫，鍾絲希望以自己的故事啟發更多人，「我希望別人從我的故事看見希望，讓其他人從中獲益，更正面﹑樂觀地面對難題，並令自己變得更強大。」

鍾絲雖然有缺陷，但她從來沒有因此而自暴自棄。（資料圖片／Getty Images）

為追逐網球夢，鍾絲自小在西班牙受訓，早已習慣獨自生活。當鍾絲父母得知寶貝囡打入澳網時，不禁喜極而泣，「當我致電父母通知他們這個好消息時，他們高興地高呼及哭泣，並為我而驕傲。我們分隔兩地，當他們知道我有好成績時，難免如此激動。」

鍾絲周五（15日）便起程出發到澳洲墨爾本，先接受14日的隔離後，隨即出戰人生首次大滿貫，挑戰更高﹑更大的舞台，希望鍾絲的不認命，能帶領她再度創出更多的不可能。

鍾絲過往曾經出戰溫布頓等青少年組別大滿貫賽事。（資料圖片／Getty Images）

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