【F1】Alpine推冬季版象徵新開始　法國三色旗掛帥另有深遠意味

雷諾F1車隊新一年改名Alpine，周四（14日）推出冬季限定塗裝，象徵車隊新一頁的開始。 雖然冬季限定版不會於新一年落場，但Alpine稱正式推出2021年賽車A521時，車迷會見到冬季版部分元素。

雷諾去年決定2021年車隊改名為Alpine，為旗下同名跑車品名牌作宣傳，並透露賽車的塗裝會由黃、黑色改為法國國旗的藍、白、紅三色，周四推出冬季限定版，作為「新車隊」的開始。

Alpine冬季限定版不會於2021年落場，車隊於聲明中表示新車發布時，車迷可見到冬季版部分元素。車隊暫時未有宣布新車發布會日期。

Alpine推出冬季版，象徵車隊新一頁的開始。（網上圖片）

新開始不忘本 三色旗代表兩國

車隊設計總監Antony Villain表示，冬季版的藍、白、紅色代表法國及英國國旗，「對車隊十分重要」。Alpine為法國汽車製造商雷諾品牌，車隊總部卻設於英國恩斯頓（Enstone）。雷諾2000年從班納頓手中購入總部，2009年曾一度轉賣大部分資產予蓮花車隊及投資公司Genii Capital，2015年購買蓮花車隊，重新命名為雷諾車隊。

雖然驟眼看三色旗，第一時間會聯想到法國，但Villain指出亦代表英國，意味車隊未有忘本。冬季版主色為黑色，車前翼及尾翼都可見到藍、白、紅三色，車尾亦有一大部分出現三色旗，紅色地方上更有車隊的加大碼白色A字標誌，十分搶眼。

車尾的三色旗中A字標誌為Alpine商標。（網上圖片）

Alpine第一輛賽車將名為A521，「A500」為正式稱號，跟從車廠跑車的命名方法，如A110、A310等，「21」即為賽車會參加比賽的年份。

艾朗素新一季第3度效力雷諾（2021年改名Alpine）。（Getty Images）

這支法國車隊日前宣布車隊領隊艾比迪保（Cyril Abiteboul）離任，暫時未知由誰代替，盛傳MotoGP猛人貝里維奧（Davide Brivio）會成為新領隊。

車手陣容方面，去年車手奧干（Esteban Ocon）「有得留低」，兩屆世界冠軍、西班牙「車王」艾朗素（Fernando Alonso）重返F1，成為Alpine另一名車手。

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