足球轉會｜前法蘭克福雙槍齊離隊　賀拿荷甲反彈　祖域回歸德甲

盧卡祖域與施巴斯坦賀拿，昔日的法蘭克福雙箭頭，二人在2018/19球季的表現有目共睹，他們齊齊在2019年夏天離開德甲，分別轉戰西甲及英超，希望為職業生涯揭開新一頁。 一年半後，祖域與賀拿由昔日的前線拍檔變成同是天涯淪落人，今年冬季轉會窗再度「雙人跳水」，離開失意地再尋求新挑戰。

盧卡祖域（Luka Jovic）及施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）早年在德甲的法蘭克福合作攻堅，在2018/19球季更是收成期，二人一同在該季「彈起」，在聯賽交出亮眼的數據，祖域交出17個入球及6個助攻，而賀拿則貢獻15個入球及9個助攻，並合力領法蘭克福殺入歐霸盃4強，最終飲恨不敵車路士出局。

賀拿與祖域在法蘭克福齊齊「彈起」，一同於2019年夏天離隊。（資料圖片）

這對法蘭克福孖寶表現如此搶鏡，當然成為各大球會的獵物，皇家馬德里以6500萬歐元將祖域收歸旗下；賀拿則以破韋斯咸紀錄的4500萬英鎊加盟，二人攜手在2019年夏天展開職業生涯新一頁。

破韋斯咸轉會紀錄 惜表現未成正比

轉戰英超的賀拿，上季已是韋斯咸的必然正選，初期「頭威頭勢」，頭3場登場已有3個入球，可是賀拿並不能延續在法蘭克福的入球及創造能力，最終全季聯賽僅入7球。賀拿今季依然是正選，更曾以一記教科書式的倒掛射破水晶宮，令不少球迷留下深刻印象，但這金球已成賀拿在「鎚仔幫」的最後一球。

賀拿對水晶宮的精彩倒掛，為他的韋斯咸劃上句號。（資料圖片／Getty Images）

冬窗開啟，施巴斯坦賀拿以2000萬鎊的轉會費轉投荷甲勁旅阿積士，韋斯咸「蝕讓離場」，賬面蝕2500萬鎊。該名26歲的科特迪瓦箭頭，登陸荷蘭後即「有貨交」，周日（10日）荷甲鬥燕豪芬的前列大戰即亮相，並交出一個助攻。

周四（14日）深夜對川迪的聯賽，賀拿更正選踢足全場，並在開賽早段以一記頭槌建功，取得加盟首個「士哥」，戰至末段再造就老將亨特拉爾奠勝，最終以3：1擊敗川迪，兩場1入球2助攻，當年效力法蘭克福的賀拿強勢回歸？

賀拿加盟阿積士後，第2場賽事便取得首個入球。（阿積士Twitter截圖）

祖域投皇馬即變「水貨」

至於盧卡祖域登陸西甲後，由「入球機器」搖身一變成為「天價水貨」，上季僅為皇馬攻入兩球，麻煩更比入球多，曾違反隔離令私自返回塞爾維亞，連家中單獨訓練亦會受傷。

祖域加盟皇馬後十分迷失，入球不多，麻煩更多。（資料圖片／Getty Images）

好馬為何不可吃回頭草？盧卡祖域在冬季轉會窗以借將身份回歸法蘭克福，外借半季，將披上法蘭克福的9號球衣，希望在成名地重拾入球的感覺。

法蘭克福體育總監直指祖域短暫回巢，對三方亦有好處，「盧卡在馬德里的日子過得不容易，希望他在熟悉的地方拾回狀態，令皇馬知道他的真正能力，並協助球隊取得佳績。」

盧卡祖域以借將身份，回歸法蘭克福半季。（法蘭克福Twitter截圖）

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