荷甲｜37歲亨特拉爾幫阿積士1分變3分　暗示為情義願赴史浩克救亡

37歲的亨特拉爾寶刀未老，在昨晚的荷甲89分鐘後備登場，功效「快過打針」，完場前連入兩球，創聯賽紀錄，幫阿積士由1分變3分，作客以3：1擊敗川迪。不過，亨特拉爾透露今月或離隊，他正考慮回史浩克04，拯救這間深陷降班危機的德甲球會。

踢到89分鐘，阿積士與川迪踢成1：1，此時阿積士換人，由37歲的「禁區殺手」亨特拉爾入替，盼盡最後努力入波。果然，1分鐘後，賀拿頭槌橫傳，伏兵門前的亨特拉爾射入，為阿積士領先2：1。91分鐘，亨特拉爾接應拿耶特的斜傳，禁區內面對門將射入，兩分鐘內梅開二度，幫阿積士由和波變贏波。

亨特拉爾今場上陣僅6分鐘，賽後就當選最佳球員。據數據網站資料，亨特拉爾是荷甲史上，首位在89分鐘後入替梅開二度的球員。這名前荷蘭國腳果然寶刀未老！

【亨特拉爾寶刀未老入兩球】

不過，亨特拉爾表示，有機會今月離隊，轉投史浩克04。亨特拉爾說：「他們（史浩克）已經提出邀請，我跟阿積士談論過，但這是一個困難的抉擇。我在阿積士效力了一段很長的時間，加起來有6年半了，但我在史浩克亦踢過7年之長，這是兩間我最喜歡的球會。」

【回顧亨特拉爾球員生涯】

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記者追問他會如何抉擇，亨特拉爾顯得很苦惱，但亦暗示了答案，「問我傾向哪一邊？真的很難答。史浩克現正陷於困境，他們更加需要我，所以情感上傾向這個選擇。阿積士現在幾穩定，或者季尾會有不錯的成績，可能有冠軍，他們仍在盃賽及歐洲賽努力。當然，這是困難的決定，我這時還未能下決定，我現在要回去好好睡覺。」

阿積士在荷甲以38分排榜首，並躋身了歐霸32強，而史浩克今季表現令人失望，暫時在德甲15輪後只得7分，排聯賽榜尾二。

【今場精華片段】