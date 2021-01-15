【英超】朗尼掛靴結束19年球員生涯　對曼城世界波成最經典一幕

英冠球會打比郡今日（15日）宣布，原任球員兼暫代主帥的朗尼（Wayne Rooney），「坐正」出任主教練，同時正式結束其始於2002年的球員生涯。 朗尼的19年職業球員生涯中，滿載隊伍及個人榮譽，其中一個入球，更教球迷難忘。

35歲的朗尼自2020年11月開始，在打比郡前主帥高古（Phillip Cocu）被炒後，接手出任暫代領隊，終獲球會開出一紙兩年半的正式合約，他說：「能跟隨白賴仁哥洛夫（Brian Clough）、占史密夫（Jim Smith）、林柏特（Frank Lampard）和高古的腳步，是莫大榮幸。我的直覺告訴我，打比郡是個很適合我的地方。」

朗尼出任打比郡暫代主帥後表現不俗，獲管理層賞識，令朗尼正式踏上領隊生涯。（Getty Images）

打比郡因賣盤予曼城班主文梳亞表親加列特（Sheikh Khaled）一事，拖延至今仍未完成，職球員仍未收到12月薪金，球會陷入亂局，打比郡希望朗尼出任主帥後可令成績變得穩定。打比郡自朗尼接手成暫代領隊後，9戰獲3勝4和2負，早前在聯賽亦曾以4球大炒伯明翰，深獲管理層讚賞。但打比郡目前在英冠僅排第22位，暫未脫離降班區。

由愛華頓小子變曼聯傳奇 朗尼高掛球靴

正式執教打比郡，也意味朗尼結束球員生涯。2002年8月17日，當時僅16歲的朗尼為愛華頓上演其英超處子戰，僅兩個月後，他就在17歲生日當日，對阿仙奴攻入一記絕殺球，終結對手的30場不敗紀錄，同時令他成為當時英超史上最年輕入球球員，紀錄其後被占士米拿及華漢先後打破。

朗尼的球員生涯：

+ 7 + 7 + 7

朗尼在2004年夏天轉會到曼聯，並在「紅魔鬼」登上職業生涯高峰，至2017年離隊。他在曼聯14年間，共奪得5次英超冠軍、1次歐聯冠軍及1次世冠盃冠軍，為曼聯射入253個入球，成為球會史上首席射手；他亦是英格蘭國家隊多年主力，以53個入球成為「三獅兵團」史上首席射手。

朗尼最教球迷印象深刻的其中一個入球，必數2010/11球季對曼城射入的倒掛世界波。該季季初，朗尼曾希望轉會，但其後終與曼聯簽下5年新合約，2011年2月11日的「曼市打吡」，第78分鐘，他身處12碼點附近，接應蘭尼斬中、球不着地之下施倒掛，皮球急勁破門，這入球也為曼聯鎖定2：1勝局，獲時任主帥費格遜大讚「難以置信」。他入球後展開雙臂、仰頭的慶祝動作，也是「紅魔躉」心目中的經典場面。

重溫朗尼的世界波：

【英超第19輪賽程】