【01球評】追憶朗尼最美好年華　那個身穿曼聯8號球衣的小坦克

前英格蘭國腳及曼聯名宿朗尼宣布掛靴，專注執教打比郡。35歲之齡退下，也不算早掛靴，但想到他曾經的好拍檔C朗拿度同樣35歲，仍在意甲的祖雲達斯企穩正選，大殺三方，總覺得有點可惜。回顧朗尼的球員生涯，成就非凡，但見識過初出道的朗尼的話，就會覺得朗尼這番成就只屬預期下限。憶年少的朗尼，如無所不能的小坦克，他的潛能是直奔世界足球先生、英格蘭史上最佳球員的期望去。

【回憶那個在愛華頓初出道的朗尼】

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朗尼出身自愛華頓青訓，16歲開始為一隊披甲。最令人難忘的是，他在17歲生日前，在完場前射入一記精彩的入球，笠死阿仙奴門將施文，一戰成名，聲名鵲起，漸成歐洲球壇最令人期望的新星。

2004年是屬於朗尼的一年。在歐國盃，朗尼對瑞士梅開二度，之後對克羅地亞再入兩球，18歲之齡就在大賽攻入4球。英格蘭8強對葡萄牙，朗尼傷出，最後互射12碼出局。當時很多球迷說，如果朗尼沒有傷，這場比賽可能是另一個結局。

朗尼在2004年的歐國盃一鳴驚人。（Getty Images）

2004年的夏天，朗尼以2560萬鎊身價，從愛華頓轉投曼聯，刷新當時20歲之下球員的轉會費紀錄。朗尼的曼聯地標戰也是令人難忘，他養傷後到9月底復出，在歐聯對費倫巴治大演帽子戲法，成為歐聯最年輕的帽子戲法球員。

回想朗尼初加盟，雄姿英發，傳射帶突，強敵灰飛煙滅。（Getty Images）

朗尼穿曼聯8號球衣的時代令人難以忘懷。（Getty Images）

那位身穿8號球衣的朗尼真的太恐怖，應該是朗尼職業生涯最強的時間，他有速度，又有身形，對抗力極強，如同球場上的一部小坦克，「話爆你就爆你，爆唔贏仲可以撞開你」。那時的朗尼除了可以踢到最前射門，夥拍雲尼斯達萊時，也可以踢後一格，引球推進及送上致命直線。生波之外，朗尼的罰球亦有一手。很難得的是，朗尼還是個很有拼勁的球員，在前場失控球權，他會不惜氣力回防。

朗尼加盟曼聯初期，常與雲尼斯達萊拍檔。（Getty Images）

穿8號球衣的朗尼真的沒有什麼缺點，除了他的脾氣。那時朗尼十分火爆，爆粗、開踭都是家常便飯，常常因為吵架及小動作被罰黃牌，間中還會領紅牌。不過，大家都預計待朗尼長大成熟後，自然會「收火」，球迷們都憧憬，一個脾氣不再火爆的朗尼會如何完美！

朗尼以前最大的缺點就是脾氣臭，很容易「食牌」。（Getty Images）

具體一點形容，那位年少的朗尼絕不比現今的基利安麥巴比弱，甚至更強及更全面。因此，那時大家對朗尼的期望豈止是曼聯射手王那樣簡單，簡直是上比卜比查爾頓，下比加斯居尼，英格蘭再奪世界盃有希望了！再作個比較，那時C朗還是個只懂原地插花的小伙子，還未開竅，看來更像「哥利斯馬二世」，跟什麼世界最佳球員都拉不上關係。

最初外界對朗尼的期望比對C朗高。（Getty Images）

【朗尼與C朗的當年歲月】

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2007年，雲尼斯達萊離隊，朗尼接過10號球衣。那時，曼聯領隊費格遜作出一個影響朗尼職業生涯的戰術決定，他選擇以C朗拿度為球隊核心，C朗獲得絕對射門權，而朗尼名為前鋒，實為C朗的開路先鋒，由主角變最佳綠葉。朗尼、泰維斯及C朗之後組成令球壇聞風喪膽的三叉戟，並在2008年為曼聯贏得歐聯及英超冠軍。講錦標的話，這年是朗尼的巔峰。

朗尼在2008年助曼聯贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

之後，朗尼再為曼聯在世冠盃封王。（Getty Images）

2009年，C朗離隊，朗尼重回中鋒位置，帶領曼聯前進。2011年，他在曼市打吡接應傳中，射入一記精彩絕倫的倒掛入球。不過，朗尼其實在職業生涯傷患不絕，年輕時問題不大，但隨年紀漸長，傷患令朗尼逐步下滑。首先影響到他的速度及盤扭，以前推甩腳，他可以快人一步追到，但多次受傷之後，推甩腳的話就真的失控球了。

朗尼在曼市打吡戰中的驚天倒掛，成為一時佳話。（Getty Images）

在費格遜退休前一兩年，朗尼的水準已經下滑，尤其第一腳觸球及盤扭無復當年之勇，甚至有建議他轉踢防中，因為他的轉方向長傳愈來愈好，拍得住卡域克。講朗尼最後的光輝時刻，應該是與尹佩斯拍檔的12/13球季，兩位英超最佳射手刷出火花，其中有一球朗尼長傳，尹佩斯第一時間抽射入網，為人津津樂道。

朗尼及尹佩斯拍檔，幫費格遜在退休前贏得英超冠軍。（Getty Images）

那時候，曾有報道指朗尼希望離隊，但最後接替費格遜的莫耶斯高薪續約，挽留了朗尼。由莫耶斯到雲高爾，這是曼聯及朗尼一起沉淪。曼聯那段時間多麼低迷，那就不多說了，朗尼就成為球迷的箭靶，一來他高薪，二來他是必然正選，三來他的表現真的是肉眼可見的下滑，經常控波甩腳。至2017年，朗尼終於離開曼聯，回到愛華頓，正式開始「養老」。及後，他轉到美職聯的華盛頓聯隊，最後到打比郡，結束球員生涯。

朗尼球員生涯合作得最多的領隊，肯定是費格遜。（Getty Images）

儘管他最後幾季在曼聯的表現備受抨擊，但無可否認，他對曼聯功大於過，取代卜比查爾頓成為曼聯史上入球最多的球員，象徵曼聯一段歷史高峰。無論是全盛期，還是表現走下滑，朗尼有一點都深得球迷喜愛，就他的拼勁，由20歲到30歲，只要他在場上，他就會充滿決心地戰鬥，絕不偷懶。

【回顧朗尼的球員生涯】

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【英超第19輪賽程】