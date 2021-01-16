【足球熱話】碧咸陪國際邁阿密青年軍練波　破包圍通坑渠寶刀未老

「萬人迷」碧咸曾是球壇頂尖的球員，雖然已經45歲，但面對幾名國際邁阿密的青年軍，「咸爺」還是遊刃有餘，在訓練周旋多人包圍之中，看準機會，「通坑渠」射入。碧咸將片段放上社交網站，非常「吸like」，他還留言表示，與青年軍踢波令他憶起以前在曼聯青訓的歲月。

日前碧咸將這條練波片段放上Instagram，見到他接應傳球後，停下來，面對兩三位青年軍的防守包圍，但這名前曼聯及皇家馬德里名宿相當冷靜，發現其中一名青年軍的「坑渠」開得太大，他馬上一射，就將皮球射入。碧咸入波後發現鏡頭，表情十分得意洋洋。

【碧咸與青年軍練波片段】

+ 3 + 3 + 3

碧咸還在Instagram上留言：「很喜歡與青年軍一起，令我想起以前在曼聯的早期歲月。在我們的球會，年輕球員發展對未來十分重要。」碧咸在曼聯青訓出身，與傑斯、史高斯、畢特等「92班」師兄弟在1999年球隊贏得「三冠王」，他在2003年轉投皇家馬德里。

【碧咸與青年軍練波片段】

美職聯球會國際邁阿密亦在Instagram分享碧咸的練波照片，還寫上：「班主碧咸穿上訓練服及波砵，在我們國際邁阿密的訓練中心內，與我們的年輕球員上一課。」自從2020年初新冠疫情爆發後，碧咸首次在訓練中心現身。