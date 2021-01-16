黎志偉爬如心廣場｜75樓止步抱憾　「只剩一雙手，都要實踐夢想」

黎志偉今早10時15分開始攀上高約320米的荃灣如心廣場，由天光爬到天黑，最終難敵強風，繩索打結，晚上約8時半決定止步，在75樓完成壯舉，當時高度為222米。 與270米的天台只差48米，但無阻黎志偉成為世上首名攀上摩天大廈的輪椅人士，他在活動後忍不住落淚，直言人生又多了一個遺憾，「但我真的盡力了」。

黎志偉征程回顧：攀逾十小時終登頂 高空遇強風幾近失控 手指也抽筋 新手套亦破掉

黎志偉爬了超過10小時，天光爬到天黑，雖然未能如願抵達天台，但他已為香港人寫下熱血的故事。（公關提供）

近十小時的征程裏，黎志偉面對的最大困難，肯定是繩索不斷解結，而且強風不斷將他吹動，難以前進，屢次在高空幾近失控。他說：「真的不想放棄……其實我當時尚有體力，但無奈太大風了，上下的繩索都打結，我上不到，又落不到，就算我不想說，但都只能說，要停止了。」

黎志偉身處天台接受訪問，他看看運動手錶，高度為270米；在他身處75樓決定止步一刻，高度為222米。

「我在75樓不知糾纏了多久，一個鐘？個幾鐘？但我無法靠大廈玻璃穩定身體，只得一左一右兩條繩，我嘗試很多方法保持平衡，但真的做不了。這就是登山者的無奈吧，必須看天氣。」

「有夢想，要實踐，哪怕只剩一雙手。」黎志偉說。（余俊亮攝）

黎志偉攀爬如心廣場，止於75樓，他於活動後忍不住落淚，坦言有遺憾。（公關提供）

黎志偉今早約10時15分起步，身處高空超過10小時，享受了日間的風和日麗，也經歷了入夜後的刺骨寒風。回想這個過程，他忍不住落淚，坦言「人生又多一個遺憾了」：「年紀大了，身體差了，身體出了很多問題，不知道還有沒有足夠體力應付下一次……或許就像我的人生，充滿遺憾，但我真的盡力了。」

「沿途多次抽筋，我都靠意志克服。到了75樓，太大風，吹得我不斷打轉，頭很暈，我不停拍打自己的頭，叫自己要保持清醒，再冷靜想方法解開繩結，可惜我的體溫跌得太快。」

黎志偉用紮滿紗布的手拭淚，那是被繩子割傷的，連中途換的新手套都割破了。

他特別感激所有幕後團隊幫忙：「繩索嚴重打結時，繩索隊不斷跟我研究如何解決，想了很多方法。救援隊也無時無刻在旁守候，尤其當我從75樓返回65樓隔火層時，救援隊已備好所有東西。還有所有每個工作人員和香港市民，沒有你們，絕對沒有今次的挑戰，每一個崗位的人都盡力了，你們真的十全十美。」

黎志偉攀爬如心廣場至75樓，是世上首個攀上摩天大廈的輪椅人士。（公關提供）

被問到會否有下一次，黎志偉略帶失望說，目前要先沉澱，總結今次征程，畢竟最終無法攀到終點，辜負了整個團隊。他休息過後才會想將來，但最後也不忘鼓勵香港人：「有夢想，要實踐，哪管你只剩下一雙手。」

結果或許不如黎志偉想像般完美，但如此精彩的十小時，在注定艱苦的2021年裏，是熱血又美麗的一頁，溫暖着香港人的心。

黎志偉說：「這次旅程就像我的人生，有着遺憾……」其實，已夠精彩，絕不留憾。（余俊亮攝）

黎志偉要沉澱一下今次征程，才再想未來。（公關提供）

工作人員在65樓接應黎志偉。（大會直播截圖）

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