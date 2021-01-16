【英超】西布朗「黑郡打吡」作客力克狼隊　終止7場不勝頹勢

英超第19輪，兩支來自黑郡的球隊對壘，由狼隊主場迎戰下游分子西布朗。 上半場3個入球都與狼隊中堅保利有關，他先在早段輸12碼，之後將功補過，一傳一射協助狼隊反超前2：1。西布朗未有放棄，下半場4分鐘連入兩球，結果以3：2擊敗狼隊，這是西布朗今季第2場勝仗。

經歷過僅得6場的第18輪後，不少英超Fantasy玩家都知道，今輪聯賽不只是10場，而是15場，其中5場是先前的補賽，由今日（16日）戰至下周日（24日）。

超長的第19輪由狼隊主場對西布朗打頭陣，上演「黑郡打吡」，兩軍近況同樣差勁，主隊狼隊近5場不勝，僅得2和3負，跌至如今的第14位；西布朗更不濟，聯賽近7場不勝，雖然先後賽和曼城及利物浦，對他們的護級形勢影響不大，現時以8分排尾二。

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

西布朗的正選門將森莊士東（Sam Johnstone）因感染新冠肺炎無法上陣，改由畢頓把關。主隊方面，除了魯爾占美尼斯繼續養傷，翼鋒普丹斯同樣因傷缺陣，進攻重任落在柏度尼圖及小將法比奧施華身上。

西布朗箭頭哥林羅賓遜（Callum Robinson）被狼隊中堅保利踩中腳倒地，球證翻查VAR後判罰12碼，由佩雷拉操刀輕鬆中鵠，西布朗8分鐘打開紀錄。

法比奧施華門前近射為球隊追成平手。（路透社）

狼隊的攻勢未算銳利，戰至上半場中後段終有收穫，並成為輸12碼的保利的「贖罪」時間。狼隊右路一次傳中引來一輪混戰，保利一記精彩的後腳傳給法比奧施華，該名葡萄牙中鋒先食身位再近射入網，38分鐘追成1：1。

狼隊右路一次角球，西布朗遲遲未能解圍，保利門前撞射破網，助球隊43分鐘反超前2：1。

保利上半場成為狼隊的主角，3個入球亦與他有關。（路透社）

西布朗的氣勢未被打斷，在換邊早段連入兩球，先憑一記簡單的「手榴彈」戰術，兩名中堅用頭合力炮製入球，巴特利頭槌二傳，艾查爾（Semi Ajayi）再頂出一記拋物線的頭槌，剛好收死狼隊門將柏迪斯奧，52分鐘再度扳平。

西布朗下半場一次手榴彈戰術奏效，兩名中堅以頭槌攻入追平一球。（路透社）

狼隊及後再輸12碼，同樣是西布朗前鋒哥林羅賓遜，被狼隊隊長高亞迪踢跌，即使該名狼隊中堅一臉無辜，球證同樣直指12碼點，並再度由佩雷拉主射入網，56分鐘12碼梅開二度，西布朗反先僅花4分鐘。

佩雷拉今仗憑12碼梅開二度。（路透社）

狼隊領隊紐奴隨即「撳掣」，中場大將魯賓尼維斯及隊長高亞迪先後被換出，連外借回收的「秘密武器」古度尼亦要上陣，可惜未見起色，西布朗結果以3：2力克狼隊，取得今季第2場勝仗，以11分續居第19位。狼隊則繼續頹，延續不勝走勢至6場，並以22分排第14位。