【英超】摩連奴對巴利已失耐性？　傳當眾批皇馬射手　續借零進展

威爾斯前鋒加里夫巴利（Gareth Bale）今季從皇家德馬里外借回到熱刺，但半季至今上陣時間不多，主帥摩連奴（Jose Mourinho）早前公開表示未有開始續借巴利的談判，使得巴利前程再次蒙上陰霾。 網上日前傳出熱刺操練片段，摩連奴疑似當眾批評巴利，傳聞他對威爾斯射手已失去耐性。

熱刺近日為今輪英超鬥錫菲聯備戰，並將操練片段剪輯成「Behind the Scene」上傳到官方YouTube頻道。片中鏡頭正拍攝門將操練時，現場收音卻聽到有趣的內容，明確聽到摩連奴說：「你想留在這裏，還是到皇馬坐冷板？」

球迷對這片段議論紛紛，雖然不知道摩連奴是否對他說這一番話，但都斷定摩帥確實向31歲的巴利說，「巴利可能回皇馬？」即時變成了話題。熱刺已將影片收起，轉為「私人影片」。

摩連奴疑似對巴利說：「你想留喺度定係返皇馬坐冷板？」（Getty Images）

🗣 “You want to stay here or go to Madrid and play no football?”



Interesting audio picked up in this video from Jose Mourinho #THFC



pic.twitter.com/R1DnCANGyB — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) January 16, 2021

2013年以1億英鎊轉投皇馬的巴利，近年跟「銀河艦隊」主帥施丹鬧不和，去季成為了「看台球王」，季後以外借形式回歸成名地熱刺，有指熱刺付出2000萬英鎊租借費，並支付巴利60萬英鎊周薪的一半。

惟與皇馬合約2022年到期的巴利回到熱刺後，一直都未能拾回狀態，至今只於英超正選上陣一次，於各項比賽總共出場12次並攻入3球，主要在歐霸出場。

【經典重溫：巴利效力皇馬坐冷板自娛】

+ 4 + 4 + 4

摩帥指續借巴利談判並未開始。（Getty Images）

摩帥：巴利狀態不佳原因複雜

摩連奴曾表示巴利久疏戰陣，需要時間去重新適應比賽，但最近表明續借巴利未有進展。「就連一秒討論亦未沒有」。摩帥又指自己十分喜歡巴利，讚賞他是「更衣室的領導人物」，但同時亦說：「他未能達到熱刺球迷回憶中的水準，原因錯綜複雜。」

巴利目前多於盃賽上陣。（Getty Images）

巴利回到熱刺時似乎有傷在身，故摩連奴利用歐霸分組賽讓這名威爾斯球星重拾比賽狀態，對史篤城的聯賽盃又受傷。摩連奴當時曾表示考慮「巴利過去幾季在皇馬的情況」，希望外界給他多一點時間。

隨錄音流出，巴利去向再成疑問，摩連奴是否已對他失去耐性，答案仍有待證明。

巴利重返熱刺首度英超正選出場：

【巴利重返熱刺圖輯】

+ 2 + 2 + 2

【巴利熱刺昔日英姿】