澳網│包機再有人確診　球手不滿強制隔離　主辦單位重申如期舉行

澳網日前以兩架包機將參賽球員送到墨爾本，周日（17日）再有人確診，至今已有4人檢測呈陽性反應，一眾球手都需強制隔離14日，引起球手不滿。有聲音指澳網應延期舉行，主辦單位回應重申賽事會如期於2月8日開始。

澳網今年改於2月開始，受疫情影響決定以兩架包機，由洛杉磯及阿布札比送球手及相關人員到舉行地點墨爾本，其中一名評述員、空中服務人員及教練落機後檢測呈陽性反應，兩機47名球手需強制隔離，引起球手不滿。

未有隨包機到墨爾本的球手，仍需接受14日隔離，但期間獲准每日離開酒店訓練不多於5小時。

參賽球手如祖高域已到達澳洲。（Getty Images）

由於有大量球手因強制隔離未能練習，當中有聲音希望澳網延期至少一周上演，賽事總監Craig Tiley重申今年比賽會如期2月8日開始，現正檢討賽程，「尋找幫助隔離球手的方法」。

比利時球手克斯汀費利普肯斯（Kirsten Flipkens）認為「對球手而言，兩周留在酒店不能練習是瘋狂的做法」，澳網應該延期舉行。

羅馬尼亞球手施史迪雅（Sorana Cirstea）、哈薩克球手羅馬尼亞球手施史迪雅（Sorana Cirstea），都指事前未獲通知，如機上有人確診就必須強制隔離14日。施史迪雅更表示，如果知道有這項指引，「寧可留在家亦不會參加澳網」。

拿度等球手需要接受14日隔離，如未隨包機到達可每日出外練習不多於5小時間。（Getty Images）

艾莎蘭卡：有時間呻不如尋找解決方法

兩周強制隔離意味47名坐包機到澳洲的球手，可能只得兩日時間去備戰澳網前的熱身賽事。烏克蘭新星瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）於Instagram直播時表示，並非不願意接受隔離，但完全足不出戶對表現大有影響。

這名18歲球手說：「這關係到留在房中兩周，然後就要參加比賽。我已經想不起上次兩星期完全沒有練波是何時了，如果你表現不佳，很多人會留言批評練習不足，輸波時會收到『我想你死』的留言，現在我們要隔離，又要打出球迷期望的水準。」

不過，兩屆澳網冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）於Twitter寫：「有時間發牢騷代表你有時間去找解決方法吧。」

莎蓮娜威廉絲帶同女兒到澳洲參賽。（Getty Images）

另外，墨爾本衛生局強調球員需要跟足隔離指引，違例會面臨罰款2萬澳元，並透露兩名球手曾打開房門與他人談話，違反了隔離規則，已對二人作出警告，維多利亞州警方會繼續跟進事件。

【同場加映：網壇美女逐個捉 連舒娃也及不上的仙氣女神】

+ 34 + 34 + 34

【2020女子運動員收入排行榜】（按圖進入）