體育熱話｜高球性感女神曾為IG留言失眠　低谷中領悟要善待自己

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-19 18:09

21歲的高爾夫球手何沐妮，亮麗外貌和姣好身材惹人注目，事實上，這位19歲已登上最高級別女子職業賽LPGA的球手亦具備實力，獲譽為女子高球界明日之星。 何沐妮平日愛在instagram分享性感照片，雖為她帶來許多好處，但社交網絡也讓她深受困擾，曾為此在半夜驚醒哭泣。

打開何沐妮的instagram，看到的是一張又一張她展現身材的性感生活照，她分享自己打高爾夫球的照片，也是美艷。

洋名Lily的何沐妮去年接受《Golf Digest》訪問時坦言，喜歡分享自己漂亮的照片、引人注意，其實與她的職業不無關係：「人們留意我，也為我帶來了贊助，這為我的高球生涯帶來了資金。」

何沐妮愛在instagram分享性感照片，助她吸引不少贊助商：

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何沐妮透露，自己15歲開始已在instagram上載生活照，她又說當時她仍是個「醜小鴨」，但長大後亦如其他朋輩般開始注重外貌，喜歡在IG展現自己高球場以外的面貌，未料這為她帶來過莫大壓力，「我在instagram展現自己女性化的一面，但有些人因而不認可我在高球方面的成就……他們覺得，不可以同時長得好看、球技又好。他們會說，你不會有任何成就的，你的樣子不像個冠軍球手。」

自小展現高球天份 因分享性感照被批無實力

她無奈地指，雖然她常在instagram分享自己精心打扮的照片，「但那不等於我將所有時間都花在打扮自己之上，偏偏人們卻認為，我不會努力打球……他們在等着我失敗的一刻。」

何沐妮年紀輕輕已打入LPGA，有「果嶺女神」之稱（按圖放大）：

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事實上，生於成都的何沐妮，5歲已展現高球天賦，6歲移居加拿大後，常挑戰比自己年長的女孩子，亦打出成績。父母為讓她有更好發展，在她12歲時移居至美國，到15歲，她決心成為職業球手，更取得美國公開賽的入場券，她難忘當時與曾世界排名第2的名將 Paula Creamer同場較技，「被人圍觀、在沉重壓力下打出好表現，並成功出線，那種感覺無可比擬。」

2018年，18歲的Lily在Symetra巡迴賽以低15桿佳績奪得生涯首項冠軍，因而獲得2019年的LPGA資格，19歲就正式登上女子高球最高級別職業賽事，成為一時佳話，也證明她絕非空有外表而無實力。

何沐妮18歲時奪得Symetra巡迴賽冠軍，因而晉身LPGA。（instagram）

初戰LPGA受挫 IG留言成困擾

「但在LPGA的首7個月，我經常無法出線，人們開始在社交網站批評我，讓我開始覺得，也許他們沒說錯，也許我真的不夠好。」何沐妮回想道，那段日子，她曾在半夜驚醒、痛哭，「我真的很想打出好成績。」成績不佳下，她一度失去出戰LPGA的資格，需重返Q School爭取再「升班」。

低谷之中，何沐妮卻突然覺悟，用心去思考到底什麼才真正對自己有益——IG上無建設性的留言、教練要求長時間額外訓練、朋友叫她多冥想……這些對自己的高球表現根本沒有幫助。於是，她決定放棄盲目迎合他人，降班的兩個星期，她卻獲得一年以來難得的安眠、也終於吃得下飯。「無論是高爾夫球或是instagram，我都想表現得完美無暇，卻意識到完美這回事根本不存在。」低谷中自省過後，她終於領悟到比起旁人意見，善待自己才最重要。

何沐妮與男友艾邦偶爾會在社交網絡放閃（按圖放大）：

賽車手男友知名度更高

事實上，對於許多人而言，更可能是由賽車而認識何沐妮——全因她是紅牛車隊前車手艾邦（Alex Albon）的女友，令她廣為車迷認識。雖然兩人都甚少在社交網絡分享有對方的照片，但每次分享或互動都足以「閃盲」網友，兩人正是透過IG認識，何沐妮也因男友而開始留意賽車。

艾邦曾笑言，自己的高爾夫球技術差得遭女友批評為「不知道在幹什麼」、「無法教好」，但他亦反指女友駕駛技術差：「她說自己開高爾夫球車時，老是過不了彎，這樣就代表她的駕駛技術好不到哪裏吧。我陪她打過高爾夫球，她也是時候陪我玩卡丁車了。」艾邦因2020賽季表現未如理想，遭紅牛在2021年眨為後備車手、也需出戰德國房車賽（DTM），打擊之中，或許何沐妮可以用自己克服低潮的經驗開導男友，助他未來重返F1。

同場加映：其他一級方程式賽車手的漂亮伴侶（按圖放大）