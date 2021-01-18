【英超】雙紅會球證判決又有爭議　補時不足扼殺利物浦反擊機會

英超2021年首次「雙紅會」，互交白卷和氣收場。縱然今仗不見如「納米越位」及「無解手球」等，但球證泰亞尼的判決依然惹爭議，尤其是上半場補時提早5秒吹哨完場，引起利物浦隊長佐敦軒達臣的不滿。

一周雙賽的「雙紅會」，首回合先在聯賽交手，利物浦主場迎戰曼聯，戰至中後段曼聯有不少機會射破紅軍大門，兩大中場般奴費南迪斯及普巴亦有埋門機會，悉數被利物浦鋼門艾利臣撲出，力保不失，最終兩軍打成0：0平手，各得1分，下周日在英格蘭足總盃上演次回合的「雙紅會」。

雙紅會和氣收場 曼城大勝水晶宮 曼市雙雄領群雄

1月的首回合「雙紅會」，兩大主帥高普及蘇斯克查握手言和。（路透社）

+ 5 + 5 + 5

曼聯被外界認為不時有裁判因素，球證或許稍為偏幫他們；利物浦則相反，今季多次被VAR「迫害」，累紅軍失分又失大將，紅軍主帥高普上場不敵修咸頓後，控訴曼聯近兩季半的12碼，比他執教5年半還要多，所以「雙紅會」的球證執法水平同樣是焦點所在。

今場大戰由40歲的泰亞尼（Paul Tierney）執法，全場一共向兩軍出示3張黃牌，亦未有太多爭議性判決，除了上半場補時響起哨子的一刻外。臨完上半場前最後一擊，利物浦正策動反擊，沙迪奧文尼前場接應隊友中圈的長傳，當文尼控球前，完場哨子聲便響起了，直接扼殺紅軍的反擊機會，而補時同樣補不足，泰亞尼提早5秒吹場雞。

利物浦隊長佐敦軒達臣立即向球證泰亞尼投訴。（路透社）

場邊的高普當然十分不滿，隊長佐敦軒達臣立即向泰亞尼投訴，賽後該名紅軍隊長直言這是十分奇怪的判決，「當時文尼在進攻，他有可能繼續推進，或者可產生有威脅的埋門，但球證卻提早吹完上半場，我們感到十分不滿，這是十分奇怪的決定。」

高普對球證提早吹雞同樣大感不滿。（路透社）

英超第19輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

除了佐敦軒達臣「嬲豬」外，曼聯中場大將般奴費南迪斯完場前亦「嬲咗」，事關主帥蘇斯克查決定在完場前將他調離場，以格連活特入替，般奴面有難色，萬分不願地步離球場，步往場邊時唸唸有詞，再加上身體語言，大家都明白他希望繼續作賽。

蘇斯克查賽後就調動解畫，這是一個戰術的決定，「般奴基本上每場也踢足，略見疲態，所以希望以更有活力的格連活特入替，嘗試為對方帶來一點威脅，這是冒險的一步棋。」

般奴被換出時「無嚟神氣」。（路透社）

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