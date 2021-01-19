【意甲】伊巴復任正選繼續霸氣領軍奠勝　AC米蘭做上半季冠軍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-19 10:50

「曼市雙雄」曼聯及曼城在英超領導群雄；意甲方面，積弱多年的「米蘭雙雄」今季硬起來，伊巴謙莫域復任正選即梅開二度，兩球擊敗卡利阿里，連同早前力克祖雲達斯的國際米蘭，意甲如今由「米蘭雙雄」高踞首﹑次兩位。

意甲今輪的重頭大戰，國際米蘭主場迎戰祖雲達斯，由維達爾及巴列拿各建一功，兩球淨勝祖雲達斯，對「祖記」的爭標形勢甚有影響，國米贏波後可以一嘗「一哥」滋味。

C朗顆粒無收，祖雲達斯兩球不敵國際米蘭。（Getty Images）

原本榜首的同市宿敵AC米蘭周一（18日）深夜登場，作客卡利阿里，伊巴謙莫域復任正選前線掛帥領軍，開賽早段即博得對手在禁區內侵犯，並親自操刀12碼，一射輕鬆中鵠，射入2021年首個入球，助AC米蘭7分鐘先開紀錄。

AC米蘭下半場初段一次簡單直接的攻勢，卡拿比亞在後場大腳長傳，伊巴接應力壓對手左腳一射入網，52分鐘再建一功，今季第5次聯賽梅開二度，累積12個入球，亦是自1999年起連續23年有「士哥」。

伊巴謙莫域今仗復任正選即梅開二度，領AC米蘭兩球挫卡利阿里。（路透社）

領先兩球的AC米蘭，及後時間有暗湧，沙利麥卡斯侵犯對手兩黃一紅被逐，「紅黑兵團」需要十人應戰，卡利阿里加強攻勢，其中前鋒施利的頭槌最具威脅，同樣過不了AC米蘭門將當拿隆馬的十指關，力保兩球的勝局，AC米蘭拿下今季第13場勝仗，以3分超前國米重返榜首位置，亦是自2011年以來首度成為半季冠軍。

沙利麥卡斯下半場中段被兩黃一紅驅逐離場。（路透社）

贏波功臣伊巴貫徹霸氣的風格，賽後受訪被問及球隊的爭標形勢，伊巴直言「我相信自己，相信Zlatan」，明示「伊巴喺大廳，爭標唔使驚」。另外，AC米蘭早前簽入自由身的老將文迪蘇傑，前線再添猛人，伊巴同樣感到高興，「如今我們有兩個駭人的前鋒了。」

「有伊巴，無有怕」，伊巴賽後如常霸氣，稱自己就是球隊爭標的重要棋子。（路透社）

英超如今由「曼市雙雄」領導群雄，意甲方面則是「米蘭雙雄」，爭標形勢比「曼市雙雄」更佳，有望將意甲錦標帶回米蘭。榜首的AC米蘭以43分高踞榜首，國米3分落後，第3﹑4位的拿玻里及羅馬則落後榜首9分，而衛冕的祖雲達斯更大落後10分。順帶一提，西甲的頭兩位是馬德里體育會及皇家馬德里。

意甲前5名（截至1月19日）：

英超前5名（截至1月19日）：