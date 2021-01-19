羽毛球・泰國賽｜鄧俊文謝影雪24分鐘閃電晉級　戴資穎失冠後回勇

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-19 13:57

世界羽聯泰國公開賽第2站今日（19日）展開，世界排名第10的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在首圈（32強）為港隊打頭陣，最終輕鬆以直落兩局擊敗東道主對手，晉身16強。

泰國公開賽第2站續在曼谷進行，首站因16強德國隊對手教練確診新冠肺炎、以安全為由退賽的鄧俊文／謝影雪，收拾心情後今早挑戰排名低12位的東道主泰國組合，雙方此前從未交過手，後者在上一站賽事32強止步。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在第2站首圈先打頭陣，率先取得16強資格。（資料圖片）

次局連取8分奠勝

港隊在首局初段已壓制對手，一度領先12：5，二人其後愈戰愈勇，加上對手失誤頻頻，「鄧謝配」一直以較大分差領先，戰至19：10時，對手雖連追3分，但港隊仍抵制大局，先取一局21：13。第二局，鄧俊文和謝影雪繼續強勢，對手更顯得毫無反擊之力，「鄧謝配」整局從未落後下，更於末段一口氣連取8分，結果輕鬆再取一局21：6，僅花24分鐘便直落兩局報捷晉級，明日將與世界排名26位的南韓組合高成炫／嚴惠媛爭奪8強席位。

「捲土重來」的「鄧謝配」僅花24分鐘便淘汰對手出局。（資料圖片）

上站冠軍戰身體不適 戴資穎化不甘心為力量

此外，在剛過去的周日決賽表現失準的中華台北「球后」戴資穎，賽後曾透露因過敏感呼吸不順而影響表現。今早她經過約40小時休息後重返賽場，面對東道主球手、世界排名第46的Supanida Katethong，以21：16、21：11直落兩局奪勝，晉身周四的16強。

戴資穎在社交網站透露，周日爭冠失利後，賽後還需接受藥檢，直到回到房間休息時，心情始終無法平復，對自己因身體出狀況而無法在關鍵一戰好好發揮，感到很不甘心。不過，她在調整心情後，期望今站能爭得2021年首個冠軍。

戴資穎將在16強對戰印尼21歲小將Gregoria Tunjung。（GettyImages）

2019年世錦賽女單金牌仙杜在上站意外於首圈出局，今站以直落兩臨擊敗泰國好手Busanan Ongbamrungphan，取得2021年第一勝並晉身16強。

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：

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