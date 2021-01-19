【足球熱話】前曼聯名將朴智星「加盟」全北汽車　終於登陸韓職聯

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-19 17:04

科技進步，現代的球員生涯延長不少，即使「30尾」，依然可以有高水平的發揮，就像C朗拿度及伊巴謙莫域，足以證明年齡只是個數字。 剛剛在意甲梅開二度的伊巴，與他同樣是39歲的韓國傳奇朴智星，韓職球隊全北汽車透過社交網站宣布，簽入該名韓國名將，難道高齡復出？

即使54歲的日本球壇長青樹三浦知良，早前再與FC橫濱續約一年，或許三浦是個極端的例子，但35歲打後的高齡球員確實愈來愈多，並保持不錯的比賽狀態。

韓職球隊全北汽車今日（19日）宣布，正式簽入傳奇球星朴智星，難道現年39歲的朴智星高齡復出？非也，原來該名前曼聯球星是以顧問身份加入全北，主要負責行政工作。球會難得邀得傳奇加盟，必定在社交網站大肆宣傳這個「重磅交易」，如今已升格為「星哥」的朴智星，在全北的主場拍照留念，同樣與錦標影張威水相。

朴智星手持全北的頸巾在主場留影。（全北汽車Instagram截圖）

朴智星在2014年掛靴後，曾在2017至18年期間，在韓國足總內工作，為韓國青訓發展出謀獻策，朴智星同時在2017年完成國際足協有關運動管理的碩士課程，如今有望在全北汽車學以致用。

朴智星是曼聯史上首名韓國球員。（資料圖片／Getty Images）

「星哥」表示以他多年的經驗及課本上的知識，帶領全北汽車邁向另一階段，「十分榮幸可以加入全北汽車，過往多年效力日本﹑荷蘭及英格蘭等球會，以往見識到頂級球會的體系及管理模式，加上我在退休從課堂中學到的知識，終可大派用場，希望有助球隊未來有更清晰的路向。」

朴智星掛靴後加入全北汽車，原來是他首次在韓職球隊內效力，朴智星赴日本成為職業球員前，只效力過首爾的明知大學，如今換個身份首度在K-League中「登場」。

身為曼聯宣傳大使的朴智星，不時出戰曼聯名宿賽事。（資料圖片／Getty Images）

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