【日職】中村憲剛掛靴後成川崎市精神領袖　影響力勁過多啦A夢

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-19 20:35

效力川崎前鋒18年的中村憲剛，去年12月在主場於1.3萬名球迷見證下結束足球生涯。深受球迷和川崎市民喜愛的他，繼獲得川崎市民榮譽獎後，更成為了2021年川崎市年度宣傳海報主角，「One Club Man」的他毫無疑問是川崎之光。

川崎市市長福田紀彦在周二（19日）舉行記者會，宣布由40歲名將中村憲剛擔任2021年川崎市海報（Brand Message Poster）的主角，今年「KAWASAKI20XX KENGO NAKAMURA」的主題，寓意由退役而邁進新一步的中村，所帶領大家走向未來的期待感，以及川崎市在今後「20XX年」的可能性。

效力川崎前鋒18年的中村憲剛在去年12月完結球季後退役。 （GettyImages）

市長為中村改海報企劃

這次已是該市自2016年展開海報計劃後的第9擊，福田市長表示受到中村在退役儀式時的感言所感動，即使在9月已制定了2021年主題，但因為中村而急急更改計劃：「他在退役時發表的感言很正面，與我們川崎市積極、正面向前的理念一致。」川崎市在3年後的2024年，將迎接市制100周年。

積極邁向人生新一頁的中村憲剛，在2021年川崎市的年度海報上，以文字勉勵與國民一起全力迎接未來挑戰。（川崎市官方網）

曾獲「市民榮譽賞」 為川崎貢獻感榮幸

效力川崎前鋒18載的中村憲剛，是球隊的靈魂人物，「一生一球會」的忠誠也深受球迷愛戴，去年他獲市長頒授「市民榮譽賞」，是歷來第3位獲得該榮譽的人，第一位是在3屆殘疾人奧運會（1996、2000、2004）游泳項目合共取得15面金牌的成田真由美，第2位是著名化學學者、前東京理科大學校長藤嶋昭。對於今次再成為「川崎之光」，他表示：「很榮幸可以為川崎市出一分力，以後也希望可以為大家作出貢獻。」

前日本國腳中村憲剛深受球迷愛戴。（GettyImages）

與川崎市共同進退 40歲大叔記招放笑彈

海報僅以中村的大頭照作構圖，眼神既柔和且堅定，配合「一起前進」、「大家一起創造川崎的未來」等傳達給川崎市民傳達的信息。海報由今天開始張貼在川崎市市政中心、市内公共設施、市内鐵道路線的所有車站等，好比該市「吉祥物」的中村在記者會笑道：「不知道大家會否不認得脫下球衣的我呢！我已40歲了，還被『Zoom Up』，大家會想看嗎？」幽默的他引來記者大笑。

川崎市歷年超有Feel海報：

+ 4 + 4 + 4

影響力勁過「國寶」多啦A夢

說到川崎市，除有日職（J-League）冠軍隊川崎前鋒外，日本經典卡通人物多啦A夢博物館同樣座落於此，由於作者藤子・F・不二雄（原名藤本弘）從1961年開始便居住在多摩區並持續創作作品，因此多啦A夢在川崎也是舉足輕重的存在。這次中村的海報鋪天蓋地式在川崎市內「散播」，其影響力和滲透力堪稱勁過多啦A夢。