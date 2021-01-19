澳網│兩球手確診　有人埋怨隔離如坐監　前一姐籲多為他人着想

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-19 22:19

澳洲網球公開賽還有兩周多時間才開始，但因為疫情已經問題多多。澳洲維拉利亞州政府衛生部門周二（19日）宣布澳網相關人士中再有確診者，其中兩人為球手。 面對維多利亞州嚴格的隔離措施，球手怨聲載道，男網一哥祖高域（Novak Djokovic）希望放置限制及更好待遇要求，被相關部門拒絕。

澳網早前以兩架包機，從洛杉磯及阿布扎比運送參賽球手到澳洲，抵達後機上有4人確診，使得同機的47名球手要強制兩周隔離，失去每日不多於5小時外出練習的時間。

維多利亞州衛生部門周二證實，再有3宗澳網相關人士確診個案，其中兩人為球手，局方未有透露身分，並表示不會改變球手於酒店隔離的具體措施。

球手現正於酒店接受隔離。（美聯社）

現時72名參賽球手正在接手隔離，兩班包機47人要強制隔離，另外未隨包機到達的球手亦需要隔離，但其間允許外出練習不多於5小時。

強制隔離令球員怨聲載道，西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut）表示酒店隔離實同坐監，祖高域亦向相關當局提出多項要求，如以增加檢測次數換取減少隔離日數、改善酒店膳食以及提供更多健身器材給參賽球手等，最後全數被拒絕。政府發言人強調任何人接受隔離期間待遇一樣，不會有特事特辦。

祖高域作出多項要求，全部被拒。（美聯社）

【參賽球手抵達澳洲情況】（按圖放大）

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兩屆澳網女單冠軍艾沙蘭卡（Victoria Azarenka）呼籲其他球手應多為他人着想，好好完成14日隔離。這位前女單世界第一表示明白其他球手感到沮喪，但事已至此應該接受現實、適應及向前看。這名白羅斯球手又說：「我希望其他球手可以好好合作，明白及為當地市民着想，他們亦正面對很多嚴格的限制，他們亦不是選舉接受，而是被逼跟從。」

部分球手可以外出練習不多於5小時。（Getty Images）

前雙打冠軍：球員獎金高仍埋怨太過分

曾於2000年奪得澳網雙打冠軍的史杜絲（Rennae Stubbs），就公開批評球手們單單參賽已有錢收，單打球手更是首圈已有10萬澳元（約60港元）落袋，交通、膳食均是免費，更有不少其他特別待遇，仍不停埋怨實在離譜。

今年全球經濟雖受新冠肺炎影響，但澳網總獎金仍達8000萬澳元，比去年高12%。單打球手就算首圈出局，仍可得到10萬澳元獎金，每次晉級獎金都會增加，冠軍獎金達275萬澳元。

澳網獎金一覽（只列單打） 冠軍：275萬澳元 亞軍：150萬澳元 4強：850000澳元 8強：525000澳元 第4圈：320000澳元 第3圈：215000澳元 第2圈：150000澳元 第1圈：100000澳元

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