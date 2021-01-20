【英超】被低估的莫耶斯？韋斯咸3連勝創球會上半季積分紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-20 11:14

韋斯咸靠查洛保雲及米查利安東尼奧各建一功，主場以2：1擊敗西布朗，在聯賽榜壓過車路士，以32分升上第7位。在莫耶斯的帶領下，韋斯咸上半季取得創球會紀錄的英超半程積分。莫耶斯喜見球隊不斷進步，他的目標是跟榜首前列爭雄。

韋斯咸近況勇銳，今場面對下游的西布朗，形勢佔勢，控球佔近6成，射門亦比對手多。在上半場補時，華迪美高法爾右路傳中，查洛保雲門前用心口撞入，半場為「槌仔幫」領先1：0。

雖然西布朗的馬圖斯佩雷拉在51分鐘一度追平，但韋斯咸在66分鐘奠勝。艾朗加斯威爾左路傳中，遠柱的耶莫蘭高頭槌頂回中路，米查利安東尼奧斜身一射入網，幫韋斯咸射成2：1完場。

韋斯咸聯賽3連勝，壓過同日輸波的車路士，升上聯賽第7位，離前4名只差兩分。韋斯咸19戰得32分，原來創出他們球會史上，在英超半季的最高積分紀錄。領隊莫耶斯賽後透露，他不滿足於這個排名，希望球隊可以跟前列分子爭一日之長短。

32 - West Ham have picked up 32 points from their 19 league games this season (W9 D5 L5), the Hammers’ highest ever points tally at the halfway point of a Premier League season. Moyseh. #WHUWBA pic.twitter.com/uzWayCFcsk — OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2021

莫耶斯透露，他的目標是帶韋斯咸上前列。（路透社）

莫耶斯說：「這場不是我們的最佳球員，但仍保持住走勢。我們整間球會的營運及比賽方式，都表現出一點一滴的進步。我想今場踢得更好，但我滿意拿到3分。我有夢想，但我們要謙虛，亦明白不應過早喊出一些目標。」但莫耶斯之後提到他的野心，他說：「這個不是我想的位置排名，我們想跟前列球隊競爭！」

【韋斯咸踏入2021年後全勝】

包括英格蘭足總盃，韋斯咸踏入2021年後，4戰全勝，這是韋斯咸史上第二次在自然年頭4場比賽全勝，上次已經是1958年。

同日另一場聯賽，車路士作客以0：2不敵李斯特城，詳細報道：李斯特城挫車路士上榜首 林柏特帥位危危乎

《ESPN》對這場車路士球員的評分（以10分為最高）：

+ 7 + 7 + 7

英超調查辛迪加斯轉會

另外，今月由韋斯咸轉投西布朗的中場辛迪加斯，今場沒有披甲倒戈。西布朗領隊艾拿戴斯透露，因為這是轉會交易的協議條款，他說：「只有同意這項條款，我們才能完成這宗交易。兩間球會同意，他不參與這場比賽。」33歲的辛迪加斯在1月8日正式轉會西布朗，在之前對狼隊的聯賽已經上陣。

辛迪加斯在對狼隊的聯賽已經為西布朗披甲。（路透社/資料圖片）

英超賽會將介入調查辛迪加斯的轉會，看看有沒有違例。在英超，只准借將有迴避條款，不得對母會，而正式轉會的球員不能有類似的迴避條款。在2007年發生過相似的個案，曼聯在06/07球季將門將侯活外借予愛華頓，愛華頓在2007年2月將侯活買斷，但在2007年4月對曼聯的比賽，基於兩間球會的「君子協議」，侯活沒有上陣。英超當時介入調查，最後認為兩間球會沒有違規。

西布朗領隊艾拿戴斯表示，與韋斯咸有協議，今場不會派新兵辛迪加斯上陣。（路透社）

英超第19輪餘下直播賽程（按圖放大）：