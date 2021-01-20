【足球熱話】6年前請教C朗成功之道　小六生如今變日本全國冠軍

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-20 15:28

2014年7月，還在唸小學6年級的岩岡遼太，有幸被抽中與C朗拿度同台，戰戰兢兢地問偶像怎樣可以成為職業球員，C朗叫他相信自己，百分百努力，把握機會。 6年半後的2021年1月，岩岡遼太代表山梨學院贏得日本全國高中足球大賽冠軍，聽從偶像的指引，一步一步向職業足球夢進發。

2021年1月11日，日本全國高中足球大賽決賽，山梨學院與青森山田踢完加時2：2，靠互射12碼以4：2勝出，贏得第99屆冠軍。

這是山梨學院史上第2次掄元，他們上次贏全國冠軍是2009年。山梨學院陣中，在決賽坐後備席為隊友打氣的岩岡遼太，意外成為主角，就連葡萄牙傳媒都報道他的故事。

6年半前，岩岡遼太曾請教C朗如何成為職業球員，而今年，他成為了全國冠軍。

2014年7月，C朗到訪日本出席活動，主辦單位會抽3人上台，面對面見C朗，親口問一條問題。岩岡遼太的父親見到這則廣告，就叫喜歡足球的岩岡遼太報名。令人驚喜的是，在逾萬名報名者當中，12歲的岩岡遼太被抽中了！

岩岡遼太憶述：「爸爸提議，不如我用葡語去問，我覺得C朗都會很開心。那時我在足球學校上堂，有個教練是巴西人，我就請他幫我翻譯問題。」活動當日，岩岡遼太是最後一個發問的人，他都不記得之前兩人問了什麼。他十分緊張，就用葡語結結巴巴地問：「你好，我叫遼太，我的夢想是成為足球員，我很想跟你一起踢波，怎樣才可以達成這個目標？」

岩岡遼太的葡語令台下的記者和嘉賓大笑，但C朗正容道：「你們為什麼笑？他的葡語說得非常好。大家應該讚賞他，他很努力地說出來。」其實，岩岡遼太當時並不了解C朗的話，他只見台下突然靜下來，之後人人熱烈拍掌，他以為C朗說了些有趣的東西。

活動完結後，岩岡遼太才知道剛才發生什麼事，但他更在乎的，是C朗對這條問題的答案。C朗當時告訴他在追夢之路上要「相信自己，百分百努力，不要錯過任何機會」。

岩岡遼太小六時曾問C朗如何成為職業球員。（Twitter）

岩岡遼太記住了這番話，努力向目標進發，到高中時，他離開父母，加入山梨學院。在山梨學院，岩岡遼太並不搶鏡，高中第一年甚至無法躋身A隊，到高中第二年才入到A隊，但只是冷板兵。2020年，岩岡遼太已是高中第三年，終於憑突出的表現，踢上正選。以為漸入佳境，怎料新冠肺炎疫情來襲，一切足球活動暫停。

當球季重開，岩岡遼太失去正選，夢想彷彿愈來愈遠。機會突然來了，當山梨學院獲得全國大賽資格後，他們打算隱藏實力，在最後3場比賽收起主將，而岩岡遼太在這3場對桐生第一高中、東京綠茵及川崎前鋒U18都踢正選。

岩岡遼太說：「那3場比賽最我的最後機會，我覺得自己有機會憑這3場去參加夢想中的全國大賽。相信自己，我全力以赴。」果然，憑這3場的表現，岩岡遼太入選最後25人名單，可以出戰全國大賽。

岩岡遼太在全國大賽身穿25號球衣。（Twitter）

由於隊友受傷，岩岡遼太在次圈對鹿島學園被列為後備，更在尾段入替傷出的石川隼大，協助山梨學院保住勝局，贏1：0晉級。第3圈對藤枝明誠，岩岡遼太終於可以在全國大賽正選披甲。可惜，他在47分鐘右腳受傷，退下火線。經檢查後，發現傷勢嚴重，缺席餘下的比賽。

有日本傳媒報道岩岡遼太與C朗的故事。（Twitter）

在4強及決賽，岩岡遼太都在後備席為隊友打氣。他說：「很高興成為山梨學園的一分子，這3年的經歷，還有這兩個星期的全國大賽，都是我人生中珍貴的時刻。」沒有驚人天賦，只有默默耕耘，岩岡遼太做到C朗給他的勸勉「相信自己，加倍努力，把握機會」，成為全國冠軍的一分子。

6年半來，岩岡遼太的Twitter帳戶都是以他6年級時與C朗的合照為頭像。他說：「這張相是我的驕傲。C朗的笑容、行為、善良，都令我難以忘懷，我一直都用這張相做頭像。這是我人生中難忘的記憶，是一次十分重要的體驗。」高中之旅完結，足球之路才是起點，岩岡遼太將入讀山梨學院大學，繼續向職業足球員的夢想進發。

岩岡遼太仍使用他跟C朗的合照為Twitter的頭像。（Twitter）

也許在未來，岩岡遼太會踢上日職，甚至如願跟C朗踢波；亦有可能，岩岡遼太無法成為球星，黯然掛靴。將來難以預料，但至少在C朗的鼓勵下，岩岡遼太曾經在足球路上全力以赴，為自己留下一段無悔青春。

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