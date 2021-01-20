【足球熱話】費托拍騎呢廣告漲爆現身　El Niño驚變侯克　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-20 17:59

曾經風靡全球萬千少女的西班牙靚仔球星費蘭度托利斯，2019年從日職球隊鳥栖砂岩退役，闊別人前兩年，近日他在一個廣告中現身，形象卻180度大變。 向來鋼條身型的他，突然暴漲好幾個碼，變成手瓜起𦟌的大隻佬。最慘的是，在這個相當「騎呢」的廣告中，俊顏完全崩壞，十分驚嚇。

托利斯在生涯後期，在馬德里市開設健身室，自此常常做gym，鋼條身型升級為肌肉男，然而當時感覺仍是大家熟悉的費托。

由他2019年掛靴，至今1年半時間。近日他成為某博彩網站代言人，再度現身之時，卻已是個相當陌生的大隻佬。

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廣告一開始，一身西裝的托利斯落車步入球場，中間加插換上T恤、變成大隻佬的費托面對鏡頭講兩句，原本已經呈「A字膊」的他，操肌後斜膊問題更明顯。然後鏡頭一轉，又變回穿西裝的費托，突然走出球場「的波」。明明之後有波衫換，點解要著西裝踢波？實在令人費解。

之後他步出球場，加插跟廣告商簽約情況，期間不斷出現充滿品牌名字的背景和道具，不過絕對不會有人記得，因為攝影師慢動作大特寫交代費托在球衣簽名時，他那強勁粗壯的臂彎實在太突出，根本不會留意到其他東西。

這個十分hard sell的廣告仍未折磨完觀眾，最後給費托一個「影後」的特寫鏡頭，以為要拍攝他強勁的背肌，怎料此時鏡頭向上一轉，是個充滿皺紋和頸紋的費托……看到這裏，實在忍不住暗黑地想：到底這個廣告，是否存心要徹底摧毀他在大家心目中的美好形象？

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的而且確，自從費托開設健身室之後，身為老闆的他時常當生招牌亦無可厚非。然而他效力鳥栖砂岩時身材已相當健碩，加上他本身為「瘦身底」，如今再谷行漲爆幾個碼，不覺有型，只覺走樣。

【費托開健身室做老闆】（按圖進入）

他初出道時因為孩子氣的外表和身型瘦削，被西班牙傳媒稱為「El Niño 」（The Kid），看到費托大變身之後，他們開玩笑改稱他為「El Hombre」（The Man）或「Hulk」 （變形俠醫）。

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