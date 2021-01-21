【意超盃】C朗拿度榮升史上入球王　祖雲達斯挫拿玻里9度稱霸

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-21 10:16

周三（20日）深夜上演的意大利超級盃，祖雲達斯憑C朗拿度先開紀錄，莫拉達完場前奠定勝局，以兩球淨勝拿玻里，第9次捧走意超盃錦標。 捧盃值得高興，C朗更是喜上加喜，他今仗的「士哥」是職業生涯正式比賽的第760球，超越已故名宿比辛，成為史上入球最多的球員。

上季意甲盟主祖雲達斯與意大利盃冠軍拿玻里，在周三深夜爭逐意大利超級盃錦標，拿玻里上半場有開紀錄的大好機會，夏榮羅辛奴近門衝頂，祖雲達斯門將施捷斯尼反應極快及時撲出。

主導戰局的祖雲達斯，換邊後今仗擔正的瑞典小將古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）近門撞射無功而還，為拿玻里的防線響起警號。C朗中段一記傳中差點令拿玻里球員「擺烏龍」，他之後終於有斬獲，「祖記」左路一次角球攻勢，省中拿玻里守衛，皮球剛好落在C朗面前，「一句唔該」窩利近射入網，64分鐘打破僵局。

C朗近門窩利勁射破網，創下生涯里程碑。（Getty Images）

拿玻里及後有追平的黃金機會，兩軍兩名「14號仔」禁區內對決，祖雲達斯的麥堅尼回防時撞跌梅頓斯，球證翻看VAR決定判罰12碼，由主將恩斯治尼主射，雖然施捷斯尼捉錯路，但射得太盡柱邊斜出。

12碼宴客的恩斯治尼，賽後斯人獨憔悴。（Getty Images）

拿玻里末段全軍壓前，希望收復失地，卻令後防空無一人，祖雲達斯補時階段一次快速反擊，「快馬」古達度狂奔半場再橫傳，莫拉達完成最簡單的任務，將皮球送入空門，祖雲達斯在95分鐘奠定勝局，最終以兩球淨勝拿玻里，相隔一年重奪意大利超級盃的錦標，第9次高舉這隻獎盃。

祖雲達斯兩球擊敗拿玻里，第9次捧走意大利超級盃錦標。（路透社）

球隊捧走錦標固然高興，C朗拿度更是喜上加喜，事關該名下月將滿36歲的葡萄牙球王，在今仗創下生涯另一里程碑，攻入生涯第760個正式賽事的入球，正式超越已故的匈牙利名宿比辛（Josef Bican），獲得史上入球王的美譽。

【足球正式比賽入球王】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

C朗拿度在球會攻入658球，另外102球則披上國家隊球衣攻入。C朗效力皇馬的9個球季，是他的入球高峰期，在438場各大賽事為「銀河艦隊」射入450球，效率相當驚人。西維爾成為最大苦主，曾經被C朗27次射破大門，而面對同市宿敵馬德里體育會及死敵巴塞隆拿，C朗依然保持高效。

面對C朗的最大西甲苦主：

英國《每日郵報》統計C朗過往入球的分佈，其中488球以右腳射入﹑左腳138球﹑頭槌131球，有2球則是其他部位。C朗的生波入球佔近75%，另外190球來自死球，分別有133球12碼及57球罰球。

C朗760球入球分佈：