羽毛球・泰國賽｜李卓耀首局大逆轉挫真庭晉8強　鄧謝配爆冷出局

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-21 16:19

泰國賽男單16強賽事，港將李卓耀自2019年香港公開賽封王後，再遇手下敗將、印尼好手真庭，最終鬥足3局下以2：1力剋對手，躋身8強。

世界排名20的李卓耀與排名高14位的印尼球星真庭（Anthony Sinisuka Ginting），曾於2019年香港公開賽決賽交鋒，當時李卓耀在先失一局劣勢下以2：1反敗為勝，摘下生涯首項超級賽冠軍殊榮。二人今場賽前兩度交手，各錄一勝。

上站在8強被隊友伍家朗淘汰出局的李卓耀，今站力爭晉身決賽爭冠。（資料圖片）

李卓耀甫開局已落後0：3，但其後一口氣連取4分反超前，但中段又遭真庭拉開比數至17：10，但李卓耀再展現強大心理質素，劣勢下以扣殺和巧妙的擊球角度連搶6分，追至僅1分差距、更一口氣將比賽形勢扭轉，戰至19平時，他沉穩應對再得兩分，以21：19先拔頭籌。

印尼名將真庭曾在香港公開賽遭李卓耀反勝，錯失冠軍。（資料圖片）

決勝局連取7分 強勢晉級8強

印尼「一哥」真庭在次局力圖反撲，初段連搶4分壓制李卓耀，儘管後者一度追近分差，但真庭仍主導局勢，李未能及時反擊且被對手拉開8分差距，13：21落敗被追回一局。

進入決勝局，李卓耀重拾比賽節奏，儘管4度被追成平手，但在戰至7：6後逐漸將比分拉開，真庭在中段雖一度追至落後3分，但李卓耀在末段打出一波7：0攻勢，最終以21：12獲勝，繼兩年前香港公開賽後再挫印尼一哥，勇闖8強。

上一站在8強被隊友伍家朗淘汰出局的他，8強對手將是丹麥老將維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），這名34歲球手曾在2018年批評中國隊在巡迴賽打「默契波」而引起爭議。

2019年擊敗真庭摘下生涯首項超級賽冠軍的李卓耀，今仗再力剋該印尼球手。（資料圖片）

鄧俊文謝影雪領先下失勢

世界排名第10位的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪同日出戰16強賽事，上站因對手教練感染新冠肺炎下無奈退賽，兩人今站首圈以狂風掃落葉姿態、僅花24分鐘便以直落兩局擊敗東道主組合躋身16強。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於首局在一度領先7分下，被對手反勝。（資料圖片）

鄧／謝今戰面對排名低16位的南韓組合高成炫／嚴惠媛，首局在領先下曾打出一波5：0攻勢，曾拋離對手7分，卻在形勢大好下，在末段被逼和19：19，戰至「刁時」階段以20：22先失一局。

次局韓國組合乘勢取回主導權，以3：0穩住領先優勢，港隊其後扳平6：6，但打出氣勢的南韓組合再拉開至5分差，港隊在中段與對手拉鋸，曾一度收窄到1分差距，但末段失誤送分，結果以17：21再輸一局，16強止步，兩站均無緣站上頒獎台。

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