【足球】FIFA反對「歐洲超級聯賽」計劃　參賽球員將失國際賽資格

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-21 22:44

國際足協（FIFA）周四（21日）發出聲明，反對「歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯）」計劃，表明任何參賽者都會遭到處分，包括參賽球員不得參加FIFA及其下洲際足協舉辦的國際賽事。

早於2018年已傳出16間歐洲豪門達成共識，欲聯合舉辦歐超聯，以新賽事取代歐洲足協主辦的歐聯。不過，歐超聯一直「只聞樓梯響」，到去年巴塞隆拿會長巴杜美奧卸任講話時，才透露巴塞最初階段時已經同意參賽。

歐洲豪門球會有意另起爐灶，以歐洲超級聯賽取代歐聯。（Getty Images）

歐超聯的興起，與歐洲豪門不滿歐聯電視直播收入不足有關，脫離歐洲足協（UEFA）舉辦的歐聯，志在集中利益，誘使電視轉播商開出更豐厚的轉播合約，並不用再跟UEFA「分贓」。

有指歐超聯於2021年會舉行首屆賽事，由16至18支球隊競逐，但最新消息指賽事會押後到2022年才舉辦，以雙循環制進行，至少會上演30場賽事。

FIFA表明洲際球會賽事必須由洲際足協舉行。（Getty Images）

【歐超聯盛傳參與球隊】(按圖進入)

+ 6 + 6 + 6

FIFA發布聲明，強烈反對歐超聯計劃，與其他六個洲際足協再次表明，「這項賽事絕不會我到FIFA及歐洲足協認可。」FIFA聲明中更指出：「任何球會及球員參加歐超聯，都會面臨不得參加任何FIFA或相關洲際足協舉行的比賽。」

除了表明洲際球會賽事只能由各洲足協舉行外，FIFA亦重申世界冠軍球會盃是FIFA唯一認可的國際球會級賽事。

歐超聯的興起，說到底就是「分贓不均」的問題。（Getty Images）

世冠盃改制 疫情影響延後一至兩年

本來世冠盃今年將會改制，今夏會於中國舉行首屆賽事，改為4年舉辦1次，由原本6隊增加到24隊，4年內的歐聯冠亞軍、歐霸盃冠軍及南美自由盃冠軍將與該屆主辦國最高級別聯賽冠軍直入分組賽，餘下名額則分配給其餘4洲足協球隊。

不過，由於新冠肺炎影響，新賽制世冠盃將會延後到2022或2023年舉行，暫時仍計劃於中國舉行。

英超第19輪戰果：