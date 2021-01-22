【西甲】蘇亞雷斯梅開二度領馬體會反勝　奧比歷被「行家」射破

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-22 18:48

由施蒙尼領導的馬德里體育會，今季在西甲以穩定的表現力壓皇馬及巴塞，帶開一段差距高踞榜首。馬體會周四（21日）深夜作客伊巴，蘇亞雷斯上﹑下半場各建一功，領馬體會反勝對手，全取3分，力保榜首的優勢。 憑12碼先開紀錄的伊巴，操刀的竟然是門將迪米杜域，原來背後是一個「絕望真相」。

皇馬及巴塞隆拿今季表現不穩，造就馬德里體育會坐穩聯賽「一哥」位置，今仗作客伊巴，力爭擴大領先優勢。效力伊巴的日本球員武藤嘉紀上半場博得12碼，由門將迪米杜域一射入網，12分鐘先開紀錄。馬體會隨即反撲，戰至上半場末段伊巴後防一次失誤，被蘇亞雷斯在禁區內勁射入網，追成1：1返回更衣室。

兩軍在下半場多次攻門亦無功而還，直至比賽末段，伊巴的阿比拿在禁區內跌踢蘇亞雷斯，出現今仗第二個12碼，蘇亞雷斯親自操刀一射中鵠，89分鐘絕殺伊巴，全取3分，並領先次席的皇馬7分，更踢少一場，有望拉開10分的差距。

蘇亞雷斯梅開二度，協助馬體會以2：1反勝伊巴。（Getty Images）

西甲前5位（截至1月22日）：

今仗操刀12碼射破「行家」奧比歷的門將迪米杜域，是歷來第7名在西甲建功的守門員，相信不少球迷亦感到好奇，為何找一名門將主射12碼，是否對馬體會的一種羞辱？非也，原因好簡單，全因其他球員射得差。

伊巴今季有5次12碼的機會，僅射入其中兩個，同樣來自貝高斯（Esteban Burgos），另外3次分別是艾斯普薛圖（Edu Exposito）及沙治安列治（Sergi Enrich）射失。兩度12碼建功的貝高斯今仗缺陣，曾經兩度射失的艾斯普薛圖「見過鬼怕黑」，所以才交給迪米杜域處理。

迪米杜域射破「行家」奧比歷，為主隊伊巴先開紀錄。（Getty Images）

Oblak'a Penaltıdan Gol Atan Kaleci Marko Dmitrovic 😱 pic.twitter.com/qInhYNJEjF — Spor LigTV | Anlık Gol Paylaşım Sayfası (@sporligtvhd) January 21, 2021

迪米杜域賽後受訪時透露是領隊文迪利巴（José Luis Mendilibar）的想法，「領隊一直說服我操刀12碼，當艾斯普薛圖早前宴客後，今場輪到我主射，可惜未能為球隊取得勝仗。」

伊巴主帥文迪利巴賽後現身說法，指隊中其他球員經常射失12碼，只好作出改變，「迪米杜域平時又有練習主射12碼，他的技術不錯，我對他充滿信心，當較好的劊子手缺陣時，只好由他主射，我不能看着其他球員每次也射失，亦不作任何改變。」

迪米杜域成為第7名建功的西甲門將。（路透社）

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