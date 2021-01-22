羽毛球・泰國賽｜李卓耀力戰77分鐘惜敗　伍家朗下周出戰年終賽

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-22 22:54

正在曼谷出戰第二站泰國賽的香港羽毛球代表李卓耀，周五（22日）在8強戰面對34歲丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），終以1：2無緣4強，決勝局的關鍵球更惹來爭議。

世界排名第20的李卓耀在16強以局數2：1勇挫印尼名將真庭，連續兩站躋身8強，在港隊「一哥」伍家朗16強止步後，李卓耀成為港隊獨苗。他在今場面對年長10歲、世界排名第42的維汀哈斯，二人曾在2018年香港公開賽交手，當時李卓耀在16強以直落兩局獲勝。這名34歲球手曾在2018年批評中國隊在巡迴賽打「默契波」而引起爭議。

李卓耀在首局換邊後以速度反擊。（資料圖片）

首局初段領先的李卓耀因失誤被對手反超前，後者曾以9：6領先，李卓耀其後趁對手網前失誤，以及利用近身球得分，一度追回至1分差。李卓耀在換邊後變得進取，連得2分追平11：11。李利用靈活調動打得該丹麥老將略見疲態，一度反領先14：12，中段雖再被反超前，李以速度和扣殺再領先18：16，李被逼入「刁時」階段後藉對手兩度失誤，以22：20先贏一局。

34歲的維汀哈斯在首局末段體力下降，頻失誤送分。（視覺中國）

雙方體力下滑失誤多

李卓耀在次局依然陷於苦戰，雖數度將球殺到對角線得分，但對手手風甚順，一口氣連取5分後把領先比數擴大至9：4，李卓耀中段更一度落後7分，今局較多判斷失誤的他最終被對手以21：12追回一局。

投訴對手過網犯規不果

雙方進入決勝局，維汀哈斯早段領先3：0，但連番掛網和回球出界讓李卓耀反超6：3，其後二人4度平手，惟李卓耀仍再落後10：12，二人因多次多拍來回明顯體力下滑，雙方因失誤先後失分。

李卓耀在第二局初度一度落後4：8。（資料圖片）

落後的李乘對手失誤一口氣連取6分至17平，其後二人末段再戰至18：18、19：19，異常緊湊，哈汀維斯領先至20：19的一記網前球，球拍疑似觸及球網，李曾向裁判投訴但不獲受理，他一度氣憤至「掟拍」，終以19：21再輸一局，8強止步，他跪坐地上再度掟拍。

有球迷留言認為該丹麥球手的確過網犯規。（截圖）

李卓耀在8強止步，賽後不少印尼網民留言「贈慶」，原因是印尼「一哥」真庭在2019年香港公開賽決賽，正是在戰至「刁時」時因過網犯規而失冠。而在李卓耀出局後，變相「助」真庭躋身世巡賽排名前8，獲得出戰下周年終賽的資格，印尼網民紛紛留言稱「多謝維汀哈斯」，暫排第5位的香港球手伍家朗，亦可出戰年終賽。

今站16強被李卓耀淘汰的真庭「被動」地躋身前8。（截圖）

中華台北名將戴資穎在先失一局下反敗為勝。（GettyImages）

此外，在昨日8強輕取伍家朗的中華台北球手王子維，在8強與世界排名第2的隊友周天成爭奪4強入場券。繼去年全英賽後，二人再次正面交鋒，過去7次對戰全敗的王子維，開局初段領先10：5，但周天成回敬一波6：1攻勢，以21：16先拔頭籌。第二局雙方繼續拉鋸，彼此十分熟悉的二人多次多拍來回，8度戰成平手，但周天成打出一波5：1攻勢奠定勝基，最終以直落兩局勝出，將與上站冠軍安賽龍爭奪決賽席位。

戴資穎一度苦戰 連追兩局闖4強

女單方面，生涯累積單打勝仗達400勝的世界「一姐」戴資穎，同日在8強迎戰加拿大球手李文珊，二人上站同樣在8強交手，戴以直落兩局過關。首局雙方均勢，6度戰成平手，16平後李文珊連得4分，戴資穎以18：21先失一局。該中華台北「一姐」在次局回勇，一直領先下曾以14：6拋離對手，最終以21：13追平局數。她掌控大局後愈戰愈勇，長打短吊得心應手，最終以21：11獲勝，勇闖4強。

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