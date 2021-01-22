【中超】鄭智閃電退任恒大總經理　簡拿華路暫時鬆一口氣？

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-22 23:06

2020年12月5日凌晨，中超班霸廣州恒大淘寶（現名：廣州足球俱樂部）宣布，原任助理教練兼球員的隊長鄭智取代高寒，出任球會總經理。 2021年1月22日，改名「廣州足球俱樂部」的恒大宣布，鄭智卸任總經理一職。短短49日內，到底發生過什麼事？

鄭智出任恒大總經理僅49日，恒大今日發出公告，稱：「經研究決定，即日起，高寒同志擔任廣州足球俱樂部董事長兼總經理，鄭智同志不再兼任總經理職務。」

據內媒網易報道，恒大負責人透露，球會在休季期間與鄭智「進行了深入溝通」，鄭智「認為自己的身體條件、競技狀態，依舊能征戰職業聯賽。同時，他希望以身作則，帶動年輕球員的成長，進一步強化、提升教練水平和管理水平。」

鄭智快將41歲，但新一季仍出任球員兼助教。（新華社）

事實上，鄭智近年經常在恒大與主帥簡拿華路的角力中，扮演重要角色。

現年40歲的鄭智，由2010年開始效力廣州恒大，並長年出任隊長。2019年10月，恒大突然宣布簡拿華路需「參加恒大企業文化學習班」，期間由隊長鄭智代表執行主教練職責，同年11月，恒大又宣布恢復簡拿華路的主教練職務，當時外界已認為簡拿華路或帥位不保，鄭智則有望成為繼任人。

恒大其後的舉動，令外界更覺是為鄭智任主帥鋪路——2020年6月，恒大宣布鄭智「轉型」成一隊助理教練，同時出任球員。至2020年12月4日又出現變化，恒大官方宣布球會「不再採用總教練負責制」，改為「總經理負責制」，隨後即在12月5日凌晨宣布由鄭智出任總經理，原總經理高寒則任董事長。

內地媒體曾盛傳廣州恒大（現名廣州足球俱樂部）欲與主帥簡拿華路「分手」。（新華社）

傳恒大曾想逼簡拿華路請辭

當時外界認為，此舉是架空簡拿華路、希望逼使他自行請辭，全因炒人代價極大——內地媒體搜狐指，簡拿華路的合約本身沒有解約條款，若恒大主動炒人，需賠償餘下兩年合約、共約2億人民幣稅後年薪。《羊城晚報》亦透露，無論簡拿華路是否回到廣州報到，恒大都會如期在1月下旬展開集訓，並由鄭智及一名本土教練負責球隊工作，意味簡拿華路很大機會離任。

然而，簡拿華路已返回中國，目前正在上海隔離，內媒指出，這意味恒大主帥一職似乎暫不會有變動，至於鄭智卸任總經理、回歸球員兼助教一職，是否又代表簡拿華路可以暫時鬆一口氣？在變動頻繁的中國足球，實在難以預料，畢竟恒大在1月23日展開的集訓，在簡帥隔離期間，仍暫時由鄭智帶領。

廣州恒大（現名廣州足球俱樂部）將出戰2021年亞冠盃，有望與香港代表傑志交手，其餘東亞區分組賽參賽球隊包括：