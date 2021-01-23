【中超】賓尼迪斯與大連人解約不愁出路　英超舊東家勢招手

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-23 23:44

執教中超大連人的名帥賓尼迪斯，今晚（23日）宣布與球隊解約，結束一年半的中超生涯。原因並非與戰績有關，而是留在歐洲的家人們。

名帥賓尼迪斯在2019年7月登陸中超，成為大連人的領隊，該年帶領球隊以第7位完成聯賽。去年受疫情影響，大連人未能躋身爭標組，最終以第12位完成去季中超。

一年半中超生涯，賓尼迪斯未能為大連帶來錦標，他在2021年球季開始前，宣布與大連人和平分手。賓尼迪斯透過社交網站告別球隊，感謝球隊支持，他執教期間已在球隊中埋下「歐洲的種子」，希望球隊將會成功。

賓尼迪斯去季未能領球隊打入爭標組，只能以第12位完成中超。（資料圖片／新華社）

即使旅程有多美滿，總敵不過一件事—家人，尤其疫症蔓延，賓尼迪斯因為家人而決定與球會解約。賓尼迪斯上月接受《The Athletic》訪問時，直言大連十分滿意他的戰績，並有意討論延長合約，但他始終放不下家人，「我希望與家人一同生活，今年十分難捱，事關整年家人也不在身邊」。

賓尼迪斯宣布離開大連人，結束一年半的中超生涯。（資料圖片／新華社）

賓尼迪斯的領隊「CV」相當亮麗，過去曾執教皇家馬德里﹑利物浦及國際米蘭等歐洲豪門，又贏過歐聯﹑英吉及西甲等錦標，相信尋找新東家對他並非難事。

「肥賓」轉戰中超前執教的紐卡素，如今聯賽7場不勝，不經不覺已跌至第15位，與降班區域只得7分距離，主帥布魯士成為被炒的熱門人選之一，未知賓尼迪斯會否回歸救亡？

車路士一樣頹勢，在林柏特領導下表現反覆，如今已落後榜首的曼聯11分，連歐洲賽資格亦有危機，林柏特的帥位同樣不穩。賓尼迪斯早在2012年曾經擔任車路士看守領隊，當季領軍贏得歐霸盃錦標。

賓尼迪斯的往績亮麗，不愁無工開。（資料圖片／Getty Images）

賓尼迪斯過去曾執教的歐洲勁旅：

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