【意甲】AC米蘭遭大敗　阿特蘭大抽水王發功　C朗阿仙奴也遭毒手

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-24 13:57

意甲在疫情困擾下，終於決出半程冠軍。 AC米蘭雖以0：3大敗予阿特蘭大，但因次席的國際米蘭同日悶和烏甸尼斯，令「紅黑軍團」得以鎖定半季冠軍。 米蘭輸波，焦點落在有「Twitter達人」之稱的阿特蘭大中場迪魯恩（Marten de Roon）身上。

AC米蘭近日連簽前拜仁慕尼黑前鋒文迪蘇傑、又從車路士借入杜莫利，矢志保住優勢，重奪失落10年之久的意甲冠軍。米蘭今晨（24日）在聖西路球場迎戰阿特蘭大，賽前領先第2位的國際米蘭3分，只要不敗就穩奪半程冠軍。

不過AC米蘭近年與阿特蘭大交鋒，都難以獲勝——米蘭近10次在意甲對阿特蘭大僅得1勝、2014年以來在主場迎戰對手，也未嘗勝利；上季作客更曾以0：5慘負。

+ 3 + 3 + 3

米蘭上半場無中目標射門 文迪蘇傑獻處子戰難救亡

面對宿敵，AC米蘭整個上半場都未能錄得中目標射門，阿特蘭大卻在26分鐘首次中目標射門就打開紀錄，由基斯甸羅美路把握一次角球攻勢，插水式頭槌頂入。換邊後，AC米蘭中場基斯爾侵犯伊利錫被判十二碼，伊利錫親自操刀射入成2：0。禍不單行的是，米蘭尚有皮爾卡魯魯受傷退下火線，為收復失地，主帥皮奧利（Stefano Pioli）其後換入列比錫和新援文迪蘇傑。

文迪蘇傑稍早前講及加盟米蘭的感言時，曾稱「要和伊巴謙莫域一起令對手聞風喪膽」，可惜短短20分鐘上陣時間中，似乎未能奏效，77分鐘，杜雲沙柏達建功為阿特蘭大鎖定3：0大勝，也成為AC米蘭自2017年5月在主場1：4敗予羅馬以來，在主場最大的意甲敗仗。

剛加盟AC米蘭的文迪素傑對阿特蘭大後備作處子戰，但未能助球隊挽回局面。（Getty Images）

「抽水王」迪魯尼抽盡球壇

阿特蘭大擊敗AC米蘭後，以36分暫列第4位，尚有分別少賽兩場的拿坡里和祖雲達斯緊隨其後。但作客大勝今季強勢的米蘭亦是不可多得的佳績，中場迪魯恩賽後就不禁在twitter表示：「若你對只有12歲的迪魯恩說，有一天他會以3：0擊敗AC米蘭，他一定不會相信的。今個晚上實在太美好了！」阿特蘭大此前兩季作客米蘭都只能和局收場，加上米蘭今季如此強勢，也難怪迪魯恩如此興奮，這句話也吸引大批球迷留言，當中包括自稱米蘭球迷讚道：「我是AC米蘭的球迷，但你真的踢得很好！」

事實上，迪魯恩在twitter一向十分活躍，也以「抽水」聞名，無論是C朗或是阿仙奴都逃不過他的「毒手」。以下為大家精選迪魯恩近期的有趣帖文（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：