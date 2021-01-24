賽艇｜港隊奪7個世錦賽資格　女子新星洪詠甄：要學李嘉文的堅持

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-24 18:36

洪詠甄（Winnie）兩年半前代表香港出戰亞運時，仍是一個19歲、學艇僅兩年的新秀。 今日，21歲的Winnie在世界室內賽艇錦標賽的亞洲區資格賽，在女子23歲以下組別以首名出線，表現優秀的她在2月世界錦標賽，以獎牌為目標。

新冠肺炎肆虐世界一年，各個運動項目都嘗試在「新常態」下以新形式舉辦比賽，賽艇亦然，2021年的世界室內賽艇錦標賽，就以虛擬形式在線上進行——各地參賽艇手以划艇機連接比賽系統，相隔萬里也能即時較技。今日（24日）由香港主辦的亞洲區資格賽亦一樣，18名港隊艇手在香港體育學院內，與其他亞洲選手爭奪世錦賽入場券。

香港今次主辦世界室內賽艇錦標賽亞洲區資格賽，賽事首次以虛擬方式在線上進行。（Youtube截圖）

2021世界室內賽艇錦標賽，香港隊所獲資格一覽 2000米： 2000米： 輕量級男子個人賽：趙顯臻（6分26秒）、陳迪麟（6分33.7秒） 輕量級男子23歲以下：陳至鋒（6分22秒）、林新棟（6分23.6秒） 輕量級女子個人賽：黃湘儀（7分38.9秒） 輕量級女子23歲以下：洪詠甄（7分23.7秒）、梁穎桉（7分34.2秒）

香港隊在2000米賽事共獲得7個世界錦標賽席位，將於2月23至25日及27日，再以線上形式與全球頂尖選手爭奪獎牌。

其中21歲的洪詠甄在輕量級女子23歲以下組別，拉出7分23.7秒的優異成績，與次名、造出７分34.2秒的隊友梁穎桉一同晉身世界錦標賽正賽。

洋名Winnie的洪詠甄，2018年之時僅帶着兩年賽艇經驗，便代表香港出戰雅加達亞運會，獲得第7名，早已顯露潛質，2019年再於海岸賽艇錦標賽，伙黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉及謝欣妏，勇奪女子四人雙槳有舵隊金牌。

洪詠甄（左一）2019年伙隊友奪得海岸賽艇錦標賽冠軍，隊友黃湘儀（左三）及梁穎桉（左四）今次也奪得世錦賽入場券。（資料圖片）

曾是學界田徑健將 機緣下獲邀接受賽艇訓練

洪詠甄透露，自己上一次參加室內賽艇已是中學年代，更由此憶起「轉戰」水上賽艇的經過——Winnie在中學年代本來代表田徑隊出戰400米跑，中五時卻在一次學界室內賽艇賽事中，獲香港賽艇協會邀請嘗試受訓。

由田徑到賽艇，「轉項」比想像中順利：「2000米賽艇是中長距離項目，與田徑的400米跑相似，乳酸系統差不多，但賽艇需要更多肌力。」她終在2017年完成中學文憑試後正式轉為全職運動員，在體院受訓。

香港賽艇名將李嘉文，去年10月宣布退役。（資料圖片）

曾與大師姐李嘉文合作 遺憾未有時間學到更多

體驗過亞運會後，Winnie期望未來可參加「更大型、更嚴肅」的奧運會，遺憾的是，本來與她合作出戰奧運資格賽的大師姐李嘉文，去年毅然退役，「之前跟她合作了幾個月，可惜的是沒有更多時間，去從她的經驗學習，我要向她的技術、她的堅持學習。」

疫情之下，體院封閉式運作，運動員在指定日子返回體院後便需在內作封閉式集訓，不可外出，Winnie為準備今次資格賽，亦斷續在體院訓練了一個月。談到下個月世錦賽正賽的目標，她表示會把握時間加強自己的爆發力和體能，力求在最後衝線時也可保持速度，「希望到時拉出7分20秒，目標是拿到獎牌。」

從2018年的亞運新星，我們期待洪詠甄未來的成長。（資料圖片/鄭子峰攝）

東京奧運命途懸而未決，香港隊至今已奪得30張入場券，港將們最終能嘗到努力成果嗎？