【跳水】奧運兩金得主選拔賽竟得0分　失手後近乎完美表現狂追

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-24 18:44

跳水運動員在比賽中失手並不罕見，他們就算不幸撻落水池，評判總會「施捨」一分半分。 可是在武漢上演的東京奧運中國隊跳水選拔賽中，曾兩度奪得奧運金牌的曹緣竟然在其中一跳得零分，到底他是如何做到的？

中國跳水項目東京奧運及世界盃選拔賽第二站，日前在武漢上演。男子三米板決賽，戰至第二跳的時候，2016奧運三米板金牌得主曹緣卻出場一次罕見失誤。

曹緣在中國跳水選拔賽中失手，其中一跳未能得分。（Getty Images）

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他的預定動作為反身翻騰一周半轉體三周半（5337D），難度為3.5，以他的水平而言並不特別困難。可是他走板時疑踏錯位，第一下借力起跳後，回到板上再彈一下便匆匆跳入水，什麼動作也來不及做。

【曹緣0分失誤連環圖】（按圖放大）

細看之下，他只向前翻騰一周便直插入水，裁判長宣布動作失敗，因此這一跳未能得到任何分數。

分析指出，曹緣在起跳時腳面未能有效控制晃動中的跳板，導致他無法發力躍起，身體亦側向一邊。如此一來，他無法繼續之後動作，亦來不及煞停重來，只好順勢以前空翻跳入水，得到零分。

每個選手只有六跳機會，曹緣一跳掛零，總成績立即跌至包尾的第十二名，今站已無勝機。不過他並未因此放棄，之後四跳全部得分過百，以總分495.05分，由第十二位狂追到第六位，盡顯體育精神和頂級選手風範。

【中國跳水猛將曹緣】（按圖放大）

現年25歲的曹緣，早在2012倫敦奧運已夥拍張雁全奪得男子雙人十米高台跳水金牌，當時他只有17歲。2016里約熱內盧奧運轉戰3米板項目，他在男子個人賽摘金，雙人賽奪銅。他亦曾三度在世錦賽封王，絕對是中國跳水隊在東京奧運的焦點人物之一。

即使是次表現失準，相信憑他水平應該不至影響奧運出場機會，他早前亦在十米雙人賽奪金。今站男子三米板冠軍由19歲新星王宗源奪得，他以由頭帶到尾姿態得到609.55分。