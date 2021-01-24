賽艇｜港將陳至鋒閉關多月締佳績　勸媽媽過年別送飯：怕她染疫

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-24 18:59

疫情之下，一眾香港精英運動員仍可在體院內作封閉式訓練，賽艇代表陳至鋒也是當中一員。 為了準備今日（24日）舉行的世界室內賽艇錦標賽亞洲資格賽，陳至鋒由12月1日開始在體院訓練，聖誕、新年都未曾離開，與家人分隔多時，絕不好過。 但努力和決心終有回報，這位早前4度打破室內賽艇世界紀錄的港將，除了奪得2000米輕量級男子23歲以下的世錦賽資格，在500米亦造出驚喜成績。

今日的世錦賽亞洲資格賽，18名港將於香港體育學院，透過專用划艇機連接比賽系統，與其他亞洲國家代表同時較技，爭奪世錦賽入場券。

香港今次主辦世界室內賽艇錦標賽亞洲區資格賽，賽事首次以虛擬方式在線上進行，圖為港將趙顯臻出賽。（Youtube截圖）

2021世界室內賽艇錦標賽，香港隊所獲資格一覽 2000米： 輕量級男子個人賽：趙顯臻（6分26秒）、陳迪麟（6分33.7秒） 輕量級男子23歲以下：陳至鋒（6分22秒）、林新棟（6分23.6秒） 輕量級女子個人賽：黃湘儀（7分38.9秒） 輕量級女子23歲以下：洪詠甄（7分23.7秒）、梁穎桉（7分34.2秒）

香港隊在2000米賽事共獲得7個世界錦標賽席位，將於2月23至25日及27日，再以線上形式與全球頂尖選手爭奪獎牌。

疫情下難得有國際大賽，陳至鋒為此準備已久——他自12月1日起返回體院訓練後，至今未曾離開半步，無論聖誕節或新年，他都留在院內訓練，沒有與家人見面；近期更因緊張比賽經常失眠，「我很着緊這比賽，有點緊張，導致打亂了自己的節奏，賽前也要找體院的心理學家做一點心理輔導，今個星期也做了兩三次，比平時做得密。」

努力終有回報，「阿鋒」今日連戰2000米及500米資格賽，他在2000米賽雖然為稍後的500米賽留力，但仍以6分22秒佳績，奪得資格賽第1位，與次名的林新棟一同奪得輕量級男子23歲以下的世錦賽資格。

陳至鋒是近年備受注目的香港賽艇代表，疫情期間，更連破4次室內賽艇世界紀錄。（資料圖片/鄭子峰攝）

500米非強項仍造驚喜 農曆新年繼續閉關

「阿鋒」稍後再於500米賽交出驚喜表現，擅於長途賽的他起步不及對手，半途一直守住第3位，更一度幾乎跌落第4，卻在最後50米急起直追，以0.4秒之差反壓對手，以第2名完賽。雖然未能獲得世錦賽資格，他卻坦言驚喜：「本來以為會坐四望三，但能奪得第2名，是個驚喜，始終2000米雖然留力，但多少也有影響到500米的發揮……拉到200米，已爆晒乳酸，要靠意志力去捱。」他笑言，自己在「捱」方面，「唔會輸蝕。」

世錦賽正賽1個月後便上演，但下月中便是農曆新年假期，在這親友相聚的傳統節日，陳至鋒又可會回家過年？他堅定地道：「我仍會跟教練說留在體院訓練，為世錦賽做準備，講得出就要做得到。」儘管未能相聚下，媽媽可能會想為他送上團年飯，但他不捨地說：「會叫她不要送來了，因為疫情，會擔心她，希望將確診機會減到最低。」他亦暫時放下再破世界紀錄的目標，將注意力放在世錦賽及爭取奧運資格。

陳至鋒（左）與趙顯臻（右）雙隻打入世錦賽正賽。（資料圖片）

趙顯臻首名晉正賽 縮減假期備戰

趙顯臻今日亦率先在輕量級男子個人賽奪得第一名，另一港將陳迪麟則以7.7秒之差獲得次名，在首兩位都可出線下，携手奪得世錦賽入場券。趙顯臻喜言：「一開始見到自己和隊友在頭一二名，以為自己看錯了，無理由咁快，但原來是真的！」他又打趣道：「見到迪麟也很快，所以我最後也留力，為他打氣。」

為了準備1個月後的世錦賽，他將縮減農曆新年假期，「本來年三十至初八放假，現在應該只放初一初二」，希望把握時間訓練，目標是在世錦賽造出6分15秒的個人最佳時間、甚至更快，「若能造出PB，可以拿到前5名、甚至衝擊獎牌。」

趙顯臻曾代表香港參加奧運會及亞運會，他認為無論東京奧運能否舉行，運動員都要如常準備。（港協暨奧委會）

奧運取消傳言不絕 只能集中做好自己

下月完成世界錦標賽後，港將們的下個目標就是4月的東京奧運資格賽。然而，近日有關奧運的傳言再次沸騰，有說盛事延期一年後將取消、日本政府和國際奧委會又即矢口否認，可以想像運動員的忐忑。

未曾參加過奧運的陳至鋒，坦言奧運能否舉行「我們不能控制，也沒有人能控制」，認為作為運動員，「只能裝備好自己，去迎接下一個挑戰。」曾出戰2016年里約熱內盧奧運的趙顯臻，當時也曾面對寨卡病毒等危機，「一件事要成功，要幾經波折，若好順利就去到，就不是奧運了。」他同樣認為無論如何都要如常準備，「若搞得成，就能派上用場；若無法舉行，也可以提升自己體能，再去期待下一屆。」

東京奧運命途懸而未決，香港隊至今已奪得30張入場券，港將們最終能嘗到努力成果嗎？