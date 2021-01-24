英超致勝入球榜Top 20　舒利亞稱霸　阿古路認封王絕殺純粹好彩

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-24 20:53

足球數據庫《transfermarkt》最近統計英超最多致勝入球排行榜，一代神鋒舒利亞以兩球之差力壓朗尼成為「一哥」。熱刺的哈利卡尼及曼城的阿古路，成為排行榜前20的現役球員。

舒利亞1992至2006年效力布力般流浪及紐卡素，總共射入260個英超入球，為英超神射手，據《transfermarkt》統計，其中68球為致勝入球，為英超史上最多Match winners射手。

舒利亞為英超史上最多入球球員，累積260個聯賽入球。（Getty Images）

曾效力愛華頓及曼聯的朗尼，落後兩球排第2，現時為車路士領隊的林柏特則以61球排第3，亨利及阿古路分別以59球、47球排第4及第5位。

英超致勝入球榜第20至11：

+ 4 + 4 + 4

阿古路為現役打入前十的兩名射手之一，致勝入球之首必數2011至12年球季，煞科戰對昆士柏流浪，完場前絕殺對手贏3：2，助曼城奪得英超冠軍。不過，這名阿根廷射手曾於Twitch直播時承認，那一球並非自己效力「藍月亮」時最佳入球。

阿古路2012年為曼城射入封王一球，這名阿根廷射手謙稱自己只是好運。（Getty Images）

英超致勝入球榜Top 10：

+ 4 + 4 + 4

「那場波我什麼都沒有做，」阿古路說：「我整場比賽基本上無所事事。我向大家發誓，那入球亦並非如我理想般踢入，我全沒有『射那一點吧』的想法。要是那球如我所想的踢，大有機會省中對方守將，入波只是我好運而已。」

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：